Guarderas reasume la Alcaldía de Quito tras la decisión del Tribunal Constitucional de Ecuador de cesar a Yunda

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santiago Guarderas ha reasumido este jueves la Alcaldía de la capital de Ecuador, Quito, tras la decisión del Tribunal Constitucional del país de cesar del cargo a Jorge Yunda.

"Acabo de reasumir la Alcaldía de Quito, porque la Justicia así lo ha determinado", ha expresado Guarderas al inicio de su intervención tras tomar posesión del cargo, recoge el diario local 'El Comercio'.

El nuevo edil ha afirmado que en el periodo que ocupe el liderazgo de la ciudad "rescatará" a Quito tras estar "secuestrada por dos años" por los intereses personales de Yunda.

En dicha intervención, Guarderas ha añadido que retomará las demandas de la ciudadanía y ha invitado al resto de la corporación municipal a trabajar en favor de los capitalinos, dejando de lado las rencillas y enfrentamientos partidistas.

"Una de las primeras acciones es poner la casa en orden", ha declarado, y para ello contará con un equipo de profesionales "capacitados y honestos" para que se encarguen de desempeñar las funciones de los diferentes cargos del Gobierno municipal.

GESTIÓN DEL METRO DE QUITO

Uno de los primeros temas que abordará el nuevo alcalde será "revisar el modelo de gestión" del Metro de Quito, que fue aprobado "entre gallos y media noche". "Así no se hacen las cosas", ha criticado.

"Tiene que ser una cuestión seria, tiene que analizarse técnicamente y saber que ese modelo representa a los intereses de los quiteños, no a negocios particulares", ha dicho.

Es por esto que Guarderas revisará el modelo del suburbano con el fin de que beneficie a la ciudadanía y poder "determinar" cuál es el mejor estilo de gestión y funcionamiento.

"Estamos asumiendo la Alcaldía con el único propósito de servir a los quiteños (...) Tuve mucha paciencia, muchos incluso confundieron esa paciencia con debilidad. Soy un hombre formado en el Derecho que cree en la Ley y la Justicia", ha zanjado el nuevo edil.

CESE DE JORGE YUNDA

Este miércoles el Tribunal Constitucional de Ecuador aceptó la destitución de Yunda como alcalde de la capital, allanando así el camino par que el cargo fuese ocupado por Guarderas, quien había impuesto medidas contra los recursos de Yunda tras su cese.

El Constitucional señaló en un comunicado que aceptaba la acción extraordinaria presentada por Guarderas "en contra de las sentencias de primera y segunda instancia en la acción de protección presentada por Yunda".

"El Tribunal declaró que las sentencias de primera y segunda instancia --favorables a Yunda-- vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y motivación de los accionantes", dijo, antes de agregar que al Tribunal no le corresponde pronunciarse "respecto del resto del proceso de remoción que fue llevado a cabo, ni sobre la adecuación de las normas abstractas que lo rigen".

Por ello, señalo que con su decisión "deja sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia, niega la acción de protección planteada por el señor Jorge Yunda", al tiempo que pone el expediente en conocimiento de la Judicatura y la Fiscalía "para que investiguen diligentemente y determinen las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan".

"Gané en las urnas, asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia, nunca cedí principios y eso me pasó factura pero no me arrepiento. Gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes", remarcó Yunda en sus redes sociales.

El edil fue cesado el 3 de junio por el Concejo Metropolitano de Quito a consecuencia de diversos escándalos en los que se le acusa de corrupción y falta de liderazgo en la capital, sin embargo volvió al cargo después de que un tribunal provincial de Pichincha fallara a su favor.

Ahora, finalmente ha abandonado la Alcaldía tras la decisión del Tribunal Constitucional en favor de Guarderas.