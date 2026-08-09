La Guardia Civil busca a un peregrino croata desaparecido en León mientras hacía el Camino de Santiago

Varón croata desaparecido en el Camino de Santiago en León. - GUARDIA CIVIL DE LEÓN

LEÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil participa en el dispositivo de búsqueda de un varón de 42 años y nacionalidad croata que se encuentra desaparecido desde la mañana del sábado 8 de agosto, cuando debía realiza la etapa del Camino de Santiago entre Astorga y Cruz de Ferro en Foncebadón (León).

El dispositivo se desplegó el sábado tras recibir las autoridades un aviso de la esposa del desaparecido, quien informó que la familia llevaba sin tener noticias del hombre desde la mañana del sábado, cuando iba a hacer la mencionada etapa.

El desaparecido viste pantalón corto, camiseta blanca o verde y zapatillas de color azul degradado, mide 1,80 metros de estatura, es de complexión fuerte y tiene pelo castaño con entradas y barba castaña canosa.

Según ha precisado la Guardia Civil en el operativo participan patrullas de seguridad ciudadana y a lo largo de la tarde se tiene previsto que se incorporen al mismo, otras especialidades.