La Guardia Civil golpea el "corazón de las rutas de la droga" con la incautación récord de 30 toneladas de cocaína

1085268.1.260.149.20260508131837 (I-D) La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, durante una rueda de prensa, en la Dirección General de la Guardia Civil - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha destacado este viernes la relevancia de la operación de la Guardia Civil que ha golpeado el "corazón de las rutas marinas atlánticas de la droga" que llega a Europa con la intervención al sur de Canarias de un buque que transportaba la cifra récord de 30 toneladas de cocaína y que ha vinculado con la Mocro Maffia, aunque matizando que España no tiene un "problema grave de infiltración" de esta poderosa red criminal.

Además, otro operativo internacional ha permitido la incautación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís. Es decir, en el plazo de unos quince días la Guardia Civil ha aprehendido más de 41 toneladas de cocaína, lo que da cuenta del gran volumen de movimientos hacia Europa y del "salto estratégico de calado" de la respuesta policial.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado que se traslade la acción policial a las rutas que conectan América Latina, el Caribe y Europa, pasando por África, en una rueda de prensa celebrada en la Dirección General de la Guardia Civil con presencia de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) y de otros países como EEUU, Italia, Portugal y Reino Unido.

UN BUQUE VINCULADO CON LA MOCRO MAFFIA

La UCO intervino el pasado 1 de mayo en la 'Operación Abisal' un buque frente aguas del Sáhara Occidental, al sur de Canarias, con 30 toneladas de cocaína, lo que el Ministerio del Interior considera "la mayor aprehensión de la historia registrada en un solo barco". La Audiencia Nacional envió a 23 tripulantes a prisión y calculó en 812 millones de euros el beneficio que podrían haber obtenido con este mercante con destino a Libia.

A preguntas de la prensa, el ministro ha confirmado que detrás del buque 'Arconian' está la sombra de la Mocro Maffia, la todopoderosa organización criminal asentado en Países Bajos y que opera en toda Europa, por lo que representa un objetivo prioritario para todos los cuerpos policiales.

"No hay un problema en España de infiltración grave de la Mocro Maffia", ha continuado Marlaska, que ha evitado dar más detalles sobre el país de origen de la droga y su destinatario final por ser una investigación que mantiene abierta la Audiencia Nacional.

Sí ha dicho que el destino del 'Arconian' era llegar al mar Mediterráneo y, de ahí, suministrar la droga a diferentes organizaciones que utilizarían para ellos 'narcolanchas'. "Su destino no tenía por qué ser España", ha señalado Marlaska.

TRIPULANTES ARMADOS

Los 30.215 kilogramos de cocaína estaban distribuidos en 1.279 fardos, en lo que supone "la mayor aprehensión de la historia de la lucha contra el narcotráfico en un único operativo", según ha dicho Marlaska.

La labor de la Sección de Inteligencia Marítima de la UCO determinó que había partido de África Occidental en colaboración con la DEA estadounidense, y dispuso el abordaje al sur de Canarias con un dispositivo integrado por embarcaciones del Servicio Marítimo, aviones del Servicio Aéreo, la Unidad Especial de Intervención (UEI), la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), el Centro de Coordinación y Vigilancia Marítima (CECORVIGMAR).

El operativo neutralizó a seis individuos, armados con fusiles de asalto MP4 y pistolas Glock y dispuestos a abrir fuego, que eran los responsables de la custodia de la cocaína para evitar robos por otras organizaciones, tanto en el buque como en las embarcaciones de alta velocidad que posteriormente irían a recoger la droga en el punto de descarga establecido.

Una vez asegurado el buque abordado y garantizada la seguridad de los agentes, se halló un pasillo en babor que recorría el buque de proa a popa repleto de fardos de cocaína. Además, en el pasillo gemelo en estribor se hallaron más de 42.000 litros de gasolina distribuida en 2.108 garrafas, que serían repartidas a las embarcaciones responsables de recoger la droga.

Marlaska ha puesto en valor que España cuenta con "inteligencia y capacidades" para enfrentarse al narcotráfico. "Tenemos los mejores profesionales, con la mejor formación y medios", ha indicado en referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, añadiendo que estos medios permiten "evitar riesgos" en intervenciones como la del 'Arconian'.

OPERACIÓN ALFA-LIMA CON OTRAS 11 TONELADAS

En paralelo, la Guardia Civil ha participado también durante dos semanas --del 13 al 26 de abril-- en la 'Operación 'Alfa-Lima', junto a fuerzas policiales de EEUU, Italia, Portugal y Reino Unido, permitiendo la detención de 54 personas y la incautación de casi 11 toneladas de cocaína, 8,5 toneladas de hachís y más de 30.000 litros de combustible.

Durante las dos semanas que duró la operación se han efectuado intervenciones diarias en mitad del océano, en Canarias, en el río Guadalquivir, en los puertos de Ceuta o Algeciras, así como en distintos puntos de las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Jaén, Almería y Murcia.

Una de estas operaciones consistió en una persecución de una 'narcolancha' en el litoral andaluz que portaba 1.710 kilos de cocaína. Sus siete tripulantes arrojaron los fardos al mar ante la presión policial, pero finalmente fueron detenidos y la embarcación intervenida.

"Estas dos operaciones suponen un contundente y decisivo avance estratégico en la lucha contra el narcotráfico, en manos de redes mucho más sofisticadas", ha señalado Marlaska en una comparecencia ante la prensa tras reunirse con mandos policiales en la Dirección General de la Guardia Civil.

"España está expuesta de manera específica en el ámbito marítimo", ha dicho, poniendo en valor la relevancia del Plan Especial del Campo de Gibraltar para luchar también contra las infraestructuras económicas.