La Guàrdia Urbana de Barcelona cifra en 28.000 los asistentes a la manifestación independentista de la Diada

Cientos de personas durante la manifestación convocada por la ANC en Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha cifrado en 28.000 los asistentes a la manifestación de la Diada de este jueves organizadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República (CdRep), la Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC, Ciemen y los CDR.

La marcha ha empezado a las 17.14 horas en el Pla de Palau bajo el lema 'Més motius que mai. Independència' ('Más motivos que nunca. Independencia'), y ha recorrido el paseo de Isabel II y paseo de Colom, para terminar en la parte final de la Rambla, en Portal de la Pau.

Las entidades convocantes han llamado a manifestarse contra la desnacionalización de Cataluña, por la defensa del catalán y contra el espolio fiscal que consideran que implica la pertenencia a España, con el objetivo de "hacer reaccionar al movimiento independentista".