La Guardia Urbana de L'Hospitalet (Barcelona) detiene a un hombre tras un tiroteo en Batllori

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha detenido a un hombre de 30 años este domingo sobre las 5.00 tras un tiroteo en la calle Batllori, informan fuentes municipales a Europa Press.

Tras el tiroteo, una patrulla de la Policía Local detectó que un coche huía saltándose los semáforos en rojo y lo persiguió.

Después, la persecución siguió a pie hasta que la patrulla detuvo a uno de los dos ocupantes.

Le trasladó a la comisaría de la Urbana y después fue derivado a los Mossos d'Esquadra, que se encargan de la investigación, informan las fuentes municipales.

Según fuentes de los Mossos d'Esquadra consultadas por Europa Press, de momento no hay constancia de ningún herido, y se han recabado indicios para comenzar la investigación de los hechos.