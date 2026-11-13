EEUU declara grupo terrorista a tres bandas de narcotraficantes con sede en Guatemala

Archivo - June 20, 2025, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the Republic of Guatemala, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg, Russia. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han declarado este viernes organización terrorista a tres bandas con sede en Guatemala dedicadas al narcotráfico y sancionadas por el Tesoro: Los Lorenzana, Los Mendoza y Los Huistas.

El Departamento de Estado ha anunciado la medida contra estos tres grupos criminalea a los que acusa de mantener "profundos vínculos" con cárteles mexicanos. Los tres, asegura en un comunicado, "colaborar en el transporte y la exportación de drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad delictiva".

Los Lorenzana, descrita como "uno de los clanes de narcotraficantes más poderosos de Guatemala", ha logrado el 'hito' de ser catalogada "organización terrorista extranjera" y "terrorista global especialmente designado", denominación esta última otorgada asimismo a Los Huistas y a Los Mendoza.

"Los Lorenzana (...) es responsable de numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios del Gobierno y fuerzas militares en Guatemala", ha agregado la cartera diplomática estadounidense sobre una banda incluida horas antes en la 'lista negra' del Tesoro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha adoptado la misma medida contra Los Mendoza, una familia que hizo fortuna a través del contrabando y el narcotráfico desde el municipio de Morales hasta convertirse en una de de las organizaciones de narcotraficantes con más impacto en Centroamérica.

Los Lorenzana deben su nombre a su fundador, Waldemar Lorenzana Lima, que falleció en 2021 mientras cumplía condena en Estados Unidos. El grupo, cuyo liderazgo sigue en manos de la familia, facilita el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica y Centroamérica con destino a México y Estados Unidos.