Guatemala.- Arrestados en Guatemala 23 pandilleros entre cerca de 300 detenciones en 48 horas de estado de sitio

Archivo - Policías custodian la entrada del Centro de Detención de Hombres Fraijanes II, municipio de Fraijanes, Guatemala, tras un motín - Europa Press/Contacto/Str

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Guatemala ha anunciado este miércoles que las fuerzas de seguridad han arrestado a 23 pandilleros de un total de más de 290 personas detenidas en las primeras 48 horas de estado de sitio, decretado el domingo por presidente del país, Bernardo Arévalo, y refrendado un día después por el Congreso, en respuesta a los motines carcelarios y ataques coordinados contra agentes.

"En las primeras 48 horas del estado de sitio, el Ministerio de Gobernación ha detenido ya a 23 pandilleros de Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha", ha desvelado Arévalo en un discurso pronunciado desde el Palacio Nacional, en ciudad de Guatemala.

Desde allí ha subrayado que el Ejecutivo que preside está "dispuesto a tomar las decisiones que gobiernos anteriores no quisieron tomar, como recuperar el control de las cárceles para poder contener la expansión de las maras", y ha descrito la lucha contra estos grupos como "fundamental, porque es la lucha por la recuperación de la justicia y la paz" en el país.

A continuación, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha afirmado que, "en total, durante el tiempo que ha estado vigente el estado de sitio, se han detenido a 293 personas, se han incautado 37 armas de fuego, se han recuperado 205 motocicletas y se han recuperado 73 vehículos".

"Vamos a realizar todos los operativos y todas las acciones tendientes a desarticular a estas bandas criminales", ha declarado, advirtiendo que la sucesión de motines carcelarios y ataques a fuerzas de seguridad no va a "detener" ni "amedrentar" al Ejecutivo. "Vamos a utilizar todos los recursos del Estado para arreglar esta situación de una vez por todas", ha agregado.