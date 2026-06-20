Destituidos siete fiscales del Ministerio Público de Guatemala vinculados a la anterior fiscal general

Archivo - Protestas contra la fiscal general de Guatemala Cosuelo Porras (archivo) - Europa Press/Contacto/Fernando Chuy - Archivo

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, ha destituido a siete fiscales del cuerpo que ocuparon cargos durante la administración de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá por "socavar la democracia" y "participar en actos ilícitos".

Entre las destituciones está la de Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, quien era fiscal regional. Durante la gestión de Porras, Monterroso estuvo a cargo de investigaciones relacionadas con casos que generaron polémica y por los cuales fue sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de socavar la democracia y corrupción.

Así, dirigió las diligencias relacionadas con la detención del periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente de 'El Periódico', quien fue acusado de lavado de dinero. Ese proceso generó críticas nacionales e internacionales por considerar que constituía una acción contra la libertad de prensa.

También participó en investigaciones contra abogados de Zamora Marroquín y contra fiscales anticorrupción que integraron la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Asimismo, solicitó que se investigara a periodistas y columnistas de 'El Periódico'.

Monterroso también estuvo a cargo de operativos vinculados al proceso judicial contra el Movimiento Semilla, partido del presidente Bernardo Arévalo. El mandatario la señaló por participar en un supuesto "golpe de Estado", en "contubernio" con el juez Fredy Orellana, la fiscal general Porras y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche. Todos ellos, al igual que Monterroso, han sido sancionados por Estados Unidos.

Asimismo ha presentado su dimisión Óscar Sagastume Álvarez, director de Investigaciones Criminales de la Fiscalía.