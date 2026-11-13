EEUU sanciona a dos bandas de narcotraficantes con sede en Guatemala

Archivo - Bandera de Guatemala - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes la imposición de sanciones contra dos importantes grupos criminales de Guatemala dedicados al tráfico de drogas.

La cartera se ha limitado a informar de que Los Lorenzana, declarada por Washington como "grupo terrorista transnacional", con sede en Guatemala, ha sido incluido en la 'lista negra' de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El organismo ha tomado la misma medida contra Los Mendoza, organización criminal con presencia en Guatemala, Honduras y Belize, por su vinculación con el Cártel de Sinaloa.

Los Lorenzana deben su nombre a su fundador, Waldemar Lorenzana Lima, que falleció en 2021 mientras cumplía condena en Estados Unidos. El grupo, cuyo liderazgo sigue en manos de la familia, facilita el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica y Centroamérica con destino a México y Estados Unidos.

También tienen sede en Guatemala Los Mendoza, una familia que hizo fortuna a través del contrabando y el narcotráfico desde el municipio de Morales hasta convertirse en una de de las organizaciones de narcotraficantes con más impacto en Centroamérica, con algunos de sus integrantes acusados asimismo de robo, extorsión y asesinato.