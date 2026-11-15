Guatemala decreta el estado de sitio durante 30 días en dos provincias por el aumento de la violencia

Archivo - El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo (archivo) - Fernando Chuy / Zuma Press / Europa Press

EUROPA PRESS 15 Nov. (MADRID) -

El Gobierno de Guatemala ha decretado este sábado el estado de sitio durante 30 días en las provincias de Zacapa e Izabal, ubicadas en el noreste del país, prohibiendo las reuniones y reforzando los poderes de las fuerzas de seguridad, una semana después de que un legislador y tres policías fueran asesinados en un ataque terrorista.

A través de un decreto gubernamental distribuido en sus redes sociales, el Gobierno guatemalteco ha establecido la medida extraordinaria en base a "informes de seguridad emitidos por las autoridades competentes en los cuales se ha determinado actividades vinculadas al narcotráfico".

Entre los motivos expuestos en el acuerdo, se precisa que los hechos violentos son consecuencia de "organizaciones criminales transnacionales y terroristas que han derivado en actos de violencia, intimidación o amenaza".

Así, se han limitado las celebraciones y reuniones el aire libre, manifestaciones públicas y otros espectáculos y estas podrán ser disueltas por la fuerza en caso de que se lleven a cabo sin previa autorización. Además, se ha prohibido la circulación de vehículos en zonas determinadas, así como el impedimento de su salida fuera de las poblaciones determinadas.

Así las cosas, se ha ordenado la detención de toda persona sospechosa que altere el orden público, sin necesidad de orden judicial previa. Las autoridades también podrán ordenar el allanamiento de domicilios o cualquier otro lugar, sin necesidad de una orden de un juez, en caso de que en dichos domicilios se encuentren personas con las que se haya liberado una orden de captura o detención o si dentro de los domicilios se encuentran armas de fuego.

El estado de sitio se ha decretado después de que el Ejército de Guatemala desplegara este sábado alrededor de 400 y 600 soldados en las provincias de Zacapa e Izabal, respectivamente.

La medida responde a una ola de ataques armados en Zacapa, entre los que destaca el asesinato del diputado Julio César Portillo. Aunque fue trasladado al hospital, el legislador falleció a causa de las heridas, en un suceso en el que también murieron tres agentes de policía.

Por el momento, las autoridades no han identificado a los autores del crimen, que ocurre en un contexto de creciente alarma por el avance del crimen organizado en la región. Precisamente esta semana, Estados Unidos incluyó en su lista de organizaciones terroristas a varias bandas que operan en Zacapa, señalándolas por sus nexos con cárteles mexicanos del narcotráfico.