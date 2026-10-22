La Justicia de Guatemala condena a siete expolicías por la ejecución de una pareja homosexual

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala desplegados en una operación de seguridad - PNC DE GUATEMALA EN X

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Guatemala ha condenado a siete expolicías por su implicación en la ejecución de una pareja homosexual en San Andrés Itzapa, en el departamento de Chimaltenango, por lo que ha impuesto penas que van desde los cinco a los 60 años de prisión.

La jueza María Eugenia Castellanos ha indicado que todos ellos eran miembros de la Policía Nacional Civil cuando se produjo el crimen de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi en abril de 2024.

Los condenados han sido identificados como Edy Vásquez Rabanales --condenado a 60 años de prisión inconmutables por ejecución extrajudicial, con una pena de 30 años por cada víctima--; Freddy Velásquez Pérez, también condenado a 60 años de cárcel; y Mauricio Contreras Salán, cuya sentencia es de 30 años de prisión.

A ellos se suman Yorleni Macario Ramos, que tendrá que hacer frente a una condena a seis años de prisión por "incumplimiento de sus deberes; Yulisa Ayala Yol, condenada a seis años de cárcel; Jeremías Rojas, sentenciado a cinco años de cárcel; y Ángel Roquel Sajbochol, que será encarcelado también durante cinco años por obstaculizar las acciones de la Justicia.

Los agentes detuvieron a la pareja en 2024 mientras tomaban cerveza en un comercio, alegando que ambos estaban provocando un "escándalo". Una vez arrestados, fueron objeto de agresiones y torturas, además de insultos homófobos, y acabaron falleciendo debido a la gravedad de las heridas sufridas.