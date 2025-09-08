Guatemala.- Más de 30 detenidos en una operación de las fuerzas de seguridad de Guatemala contra la Mara Salvatrucha

Un agente de la Policía de Guatemala durante un arresto - POLICÍA NACIONAL CIVIL DE GUATEMALA

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 32 miembros de la Mara Salvatrucha han sido detenidos en las últimas horas en una gran operación en la que han participado unos 1.500 agentes de las fuerzas de seguridad de Guatemala. Los detenidos están acusados de asociación ilícita, asesinato y extorsión.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, ha destacado que el Gobierno continúa su "lucha incansable por la seguridad" de los ciudadanos, por "asegurar el control del territorio que otros ya habían entregado a las maras y el narcotráfico".

"Estamos hablando de uno de los golpes más importantes al crimen organizado de las últimas décadas. El esfuerzo por retomar el control de nuestras calles es una prioridad de este gobierno, y lo estamos haciendo sin claudicaciones, sin ceder ante sus presiones, y sin dejarlos actuar", ha explicado en el programa presidencial La Ronda.

"Estamos haciendo lo que nadie hizo, estamos entrando a los campos de plantación, estamos metiendo presos a los líderes, y estamos ingresando a los barrios que parecían intocables para quienes gobernaron en el pasado", ha subrayado.

La estrategia busca devolver el control de las comunidades a los ciudadanos y quitar espacio a las pandillas y al narcotráfico que incluye también la extradición de narcotraficantes, las reformas penitenciarias y la aplicación de la Ley Antilavado de Activos. Todo ello siempre dentro del marco legal y con respeto a los procesos democráticos.

AMPLIO DESPLIEGUE

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ejecutaron más de 90 registros en las zonas 3, 7 y 12 de la capital, en San Miguel Petapa, Jutiapa y en especial en el barrio de El Gallito para desarticular estructuras de la Mara Salvatrucha vinculadas a asesinatos y extorsiones.

La operación permitió resolver cuatro casos de homicidio ocurridos en 2025 y arrestar a miembros de las clicas --subestructuras de la mara-- Bandidos Locos, Addams Locos, Santos Locos, Landívar Locos y North Side Locos. Además, ya suman 1.288 los extorsionistas arrestados en lo que va del año.

También se han incautado armas de fuego, se han localizado pruebas relacionadas con actividades ilícitas y se han logrado importantes golpes contra las finanzas criminales.