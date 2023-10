El Parlamento de Guatemala suspende su actividad en señal de apoyo a la Fiscalía frente a las protestas

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Guatemala ha anunciado este miércoles que suspende su actividad plenaria y ha mostrado su apoyo a la Fiscalía a medida que avanzan las protestas contra la fiscal general, Consuelo Porras, a la que el presidente electo, Bernardo Arévalo, acusa de tratar de socavar el proceso electoral y, por ende, su toma de posesión.

Marvin Alvarado, diputado de Bien y segundo secretario de la Junta Directiva, ha confirmado la medida y ha detallado que los plenos quedarán suspendidos a lo largo de una semana, según informaciones del diario 'Prensa Libre'.

Aunque no ha criticado las manifestaciones que tienen lugar por tercer día consecutivo en el país, ha considerado que se debe dar tiempo a la Fiscalía "para investigar". No obstante, ha matizado que los resultados de las pesquisas "no deberían alterar los resultados oficiales" de las elecciones celebradas el pasado mes de junio.

"El Ministerio Público tendrá que verificar algunos planteamientos que ellos tengan, pero el proceso electoral ya está culminado, que la población esté tranquila porque las autoridades electas ya tienen sus credenciales", ha aseverado a medida que algunos diputados defienden los registros realizados en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco.

Estos diputados estiman que las investigaciones no afectarán el proceso electoral y alegan que podría ser la oportunidad para que se solventen algunas dudas en torno al proceso electoral. "Creo que vamos a salir de las dudas porque existen más de mil denuncias de los diferentes fiscales de partidos políticos para denunciar delitos en las elecciones, entonces si aclaramos esto vamos a tener la certeza que estamos cumpliendo con la voluntad del pueblo", ha dicho Javier Hernández, líder de bloque del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Así, han alegado que las medidas de la Fiscalía se encuentran "dentro de la ley" a pesar de sus intentos de suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, del presidente electo, y de las medidas tomadas contra el TSE.

Por otra parte, el tercer vicepresidente del Congreso, Hérber Melgar Padilla, ha puntualizado que las protestas "perjudican la labor del Parlamento" y "no solo el trabajo del legislativo sino de toda la nación".

PROTESTAS CONTRA LA FISCALÍA

Cientos de guatemaltecos han vuelto a salir este miércoles a la calle para protestar por lo que consideran como el "secuestro" de las actas electorales de la primera vuelta y las medidas puestas en marcha por los fiscales contra miembros del TSE, a los que pide retirar la inmunidad. Los manifestantes han vuelto a bloquear así varias carreteras del país, por lo que más de un millar de ciudadanos se han visto afectados.

Las protestas responden al llamamiento realizado por Arévalo y su 'número dos', Karin Herrera, que han pedido a la población manifestarse ante el "golpe de Estado" de Porras y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

El Gobierno ha hecho hincapié en que "el derecho constitucional a la manifestación pacífica no debe atentar contra la integridad, el derecho a la vida o la libre locomoción de los guatemaltecos".

"Tal como ha ocurrido en recientes días, estos derechos están siendo vulnerados con medidas de hecho que privan de derechos elementales como el acceso a salud, obligando en algunos casos a exponer la vid de personas que necesitan acceder atención médica de manera prioritaria", ha señalado en un comunicado.

Así, las autoridades han recordado que la responsabilidad "recae sobre quienes toman estas medidas" por lo que de "registrase la pérdida de vidas humanas, (...) se deducirán las responsabilidades correspondientes".

Además, han reiterado su compromiso a "salvaguardar la integridad y la seguridad de los guatemaltecos, anteponiendo el bien común ante el interés particular, así como velar por el cumplimiento de sus derechos elementales como la vida y la libre locomoción".