La Policía de Guatemala anuncia el arresto de 17 "terroristas" y la muerte de otro tras los motines

Agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala desarrollan patrullas conjuntas tras la declaración del estado de sitio en todo el país

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala ha anunciado este domingo el arresto de 17 "terroristas" y la muerte de otro en el marco de las operaciones emprendidas tras la oleada de ataques que ha dejado al menos ocho agentes y que se ha producido en connivencia con los amotinamientos en tres cárceles, ya disueltos.

"Los operativos estratégicos en defensa de la población permitieron la captura de 17 terroristas de Barrio 18 y uno más que fue dado de baja tras enfrentarse a las fuerzas del orden", ha anunciado a través de un vídeo difundido en redes sociales, después de haber publicado que había sido "neutralizado" el pandillero Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias 'El Lobo', considerado el cabecilla de Barrio 18 y señalado por las autoridades como el coordinador de los motines.

El cuerpo ha destacado sus principales logros en la respuesta a los ataques, incluida "la incautación de 16 pistolas ilegales, dos fusiles de asalto y una granada de fragmentación" y el decomiso de 160 motocicletas y de 49 vehículos no especificados.

Las operaciones han llegado en la respuesta ante los grupos criminales señalados como responsables de los ataques, desencadenados tras los tres motines simultáneos y ya disueltos en las prisiones Renovación 1, Centro de Detención Preventivo de la Zona 18 y Centro de Detención de Fraijanes 2, en el centro y sur del país centroamericano.

La propia Policía ha abordado esta intervención y ha cifrado en un total de 40 los guardias penitenciarios liberados tras ser tomados como rehenes por parte de los presos, que, según el propio cuerpo, "pretendían privilegios dentro de los recintos carcelarios", una afirmación en consonancia con las declaraciones del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, quien en la víspera declaró que alias 'El Lobo' pedía aire acondicionado, una cama 'king size' y comida de restaurantes.

Sin embargo, la "PNC no negoció con estos criminales y sin efectuar un solo disparo se neutraliza a los terroristas y se retoma el control", ha subrayado la Policía, que ha concluido condenando "los alevosos ataques a nuestros agentes que causaron el deceso de ocho de ellos".

La Policía guatemalteca se ha pronunciado de este modo tras la declaración por 30 días del estado de sitio anunciada por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en aras de "garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos" y de poder "utilizar toda la fuerza del Estado".

Con todo, el Gobierno centroamericano ha tratado de informar a la población de las condiciones del estado de sitio en una publicación en redes sociales en la que ha indicado que "la vida cotidiana continúa con normalidad", sin afectar a "las actividades diarias de la población, ni el trabajo, ni el comercio, ni los servicios"

"Las instituciones siguen funcionando", tanto en el caso de las públicas como de las privadas; los ciudadanos pueden circular normalmente en todo el territorio nacional", y "no se suspenden elecciones, renovaciones de autoridades judiciales ni otros procesos de naturaleza política", ha precisado el Ejecutivo, que sí ha advertido de la suspensión de las clases escolares este lunes, aunque de manera aislada y "como medida preventiva".

Paralelamente, ha señalado que el estado de sitio, que tendrá una vigencia de 30 días, se traducirá en que el Ejército participe "junto a la PNC en patrullajes, operativos y capturas, con mayor presencia en las calles".