Guatemala.- Porras defiende su gestión como fiscal general de Guatemala y denuncia una campaña para desacreditarla

Archivo - La ex fiscal general, Consuelo Porras, y el ex ministro del Interior, Francisco Jiménez, ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos alcanzados en la sede del Ministerio Público. - Europa Press/Contacto/Fernando Chuy - Archivo

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general saliente de Guatemala, María Consuelo Porras, ha defendido este viernes su gestión al frente del Ministerio Público en su último día en el cargo, tras ocho años de mandato que ha calificado como una etapa de "decisiones firmes y transformación institucional", y ha denunciado a su vez la existencia de "narrativas desinformadoras" que han tenido como objetivo "desacreditar y demeritar" el trabajo realizado bajo su dirección.

"Podemos decir con la frente en alto: deber cumplido. Esta ha sido una gestión histórica con resultados reales (...) enfrentamos obstáculos, nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar", ha manifestado Porras al presentar el informe de gestión del período 2025-2026, en la que ha sido su última presentación pública como fiscal general.

En su discurso, Porras ha asegurado además que, bajo su mandato, el Ministerio Público ha alcanzado un porcentaje de resolución de casos superior al 90%, cifras que según varias organizaciones, están alejadas de la realidad.

"Los números son claros pues resolvimos el 99.98% de los casos heredados y el 98% de los nuevos. Pero detrás de cada cifra hay vidas, familias, historias de dolor y esperanza que hoy tienen justicia. Cada expediente cerrado, cada investigación realizada, cada víctima escuchada, es un triunfo del Estado de derecho", ha declarado la funcionaria en sus redes sociales.

Asimismo, la fiscal guatemalteca ha afirmado que "la justicia ya no es lejana", un logro que ha atribuido a la modernización de la entidad, la especialización de las fiscalías y la atención integral a las víctimas, destacando que el Ministerio Público cuenta ahora con presencia en los 340 municipios del país.

"Hoy dejamos una institución más fuerte, más moderna, más cercana a la ciudadanía y lista para enfrentar los desafíos del futuro. Modernización, digitalización, expansión territorial, infraestructura, modelos especializados todo un legado que trasciende", ha expresado.

PORRAS NO PODRÁ SER PROCESADA PESE A DEJAR EL CARGO

El pasado 23 de abril, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala rechazaba 'in limine' --sin entrar a considerar el caso por considerarlo infundado-- la solicitud de retiro de inmunidad en contra de la fiscal general María Consuelo Porras.

Dicha resolución, identificada como el antejuicio 46-2026, detiene el avance de la denuncia presentada por el diputado guatemalteco José Chic, que vinculaba a Porras con delitos presuntamente cometidos en la década de los años ochenta y entre los que destacaban la trata de personas, abuso de autoridad y trámites irregulares de adopción.

La fiscal general guatemalteca, que cuenta con sanciones activas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá por "socavar la democracia" y "participar en actos ilícitos", ha dejado el cargo este viernes al no haber sido reelegida para la lista de candidatos.