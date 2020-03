Guinea.- Alpha Condé ante su posible tercer mandato en Guinea: "La democracia no es necesariamente la alternancia"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Guinea, Alpha Condé, ha vuelto este lunes a dejar abierta la puerta a optar a un tercer mandato al frente del país, sumido en una grave crisis política que forzó el aplazamiento de las elecciones parlamentarias y el referéndum sobre la reforma constitucional promovida por el mandatario previstas para el 1 de marzo hasta el próximo 22 de marzo.

En una entrevista concedida al diario francés 'Libération', Condé ha restado importancia a quienes le reprochan que desee seguir un mandato más al frente del país, para lo que sería necesaria la aprobación de la enmienda constitucional. "No entiendo de dónde viene la obsesión por el tercer mandato en Guinea cuando hay jefes de Estado africanos que llevan cuatro o cinco mandatos y son mimados", ha defendido el presidente guineano.

"Es una democracia de geometría variable y la democracia no es necesariamente la alternancia", ha defendido, arremetiendo contra la oposición, que tiene previsto boicotear la doble cita con las urnas del domingo, como ya ocurriera con la del 1 de marzo.

"Aquí la oposición son antiguos gestores, antiguos primeros ministros, que han gobernado el país y que sabemos en qué situación lo han dejado", ha denunciado, en una clara referencia a Cellou Dalein Diallo, quien fue primer ministro y actualmente es uno de los principales dirigentes del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), una coalición de grupos de la sociedad civil y partidos opositores.

"He sido opositor durante 42 años, he sido condenado a muerte, he estado en prisión... Jamás he cedido y jamás he utilizado la violencia. Durante todo este tiempo nunca hemos lanzado una piedra", ha sostenido Condé. "Hoy en día, la oposición destruye vehículos, viviendas... No tengo que recibir lecciones de democracia de nadie y no veo que haya nada más democrático que un referéndum", ha añadido, en referencia a las protestas que desde octubre ha venido convocado la oposición y en cuya represión habrían muerto más de 30 personas.

Por otra parte, respecto a las críticas respecto al censo realizadas en primer lugar por la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y posteriormente por la Comisión Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que ha recomendado la supresión de 2,5 millones de nombres, Condé ha asegurado que no tiene "ningún problema con la CEDEAO ni con la Unión Africana".

"Soy panafricanista. No me tomo esto como una injerencia, pero yo he sido elegido por el pueblo de Guinea (así que) solo tengo que rendir cuentas al pueblo de Guinea", ha remachado.

VISITA DE PRESIDENTES DE LA CEDEAO

Sus palabras se producen un día antes de la visita prevista al país de varios presidentes de los estados miembros de la CEDAO. Según los medios locales, está previsto que lleguen a Conakry los presidentes de Nigeria, Muhamadu Buhari, y de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, quienes se especula con que buscarían un nuevo aplazamiento electoral con vistas a la participación en el mismo de toda la oposición.

Así las cosas, los partidos que sí que participarán en la cita con las urnas del domingo han advertido este lunes en una declaración de que no aceptarán un nuevo aplazamiento. En el documento firmado por una veintena de partidos, invitan a "los países amigos y hermanos y a la comunidad internacional a respetar el derecho y la soberanía del pueblo de Guinea, absteniéndose de inmiscuirse en los asuntos internos" del país.

"Invitamos humildemente al presidente de la República y jefe del Estado a que mantenga esta fecha y haga respetar las leyes" de Guinea, han remachado, apelando a la "responsabilidad" a la clase política guineana.