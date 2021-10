El jefe del Ejército de Guinea Bissau asegura haber desarticulado un intento de golpe de Estado

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Guinea Bissau, Biangue Na Ntan, ha asegurado que las autoridades han identificado a un grupo de militares que estaban preparando un golpe de Estado y ha resaltado que la intentona ha sido desarticulada.

"Todos los soldados que están intentando movilizarse (para un golpe) han sido identificados. Quiero pedirles que paren, porque los que resultarán dañados son los soldados que serán detenidos y sufrirán recortes salariales", ha manifestado Na Ntan, según ha informado el diario 'O Democrata'.

Así, ha reclamado a la Policía Militar que "no se alinee con las personas que se movilizan en los barracones" y ha insistido en que "todo es conocido". "Los jóvenes han denunciado a sus superiores", ha recalcado, en el marco de los actos por el 47º aniversario de la creación de la Policía Militar en el país africano.

"Quiero asegurar que las Fuerzas Armadas se han alejado ya de la política. No hay que estar implicado en la política. Dejadlo, camaradas", ha señalado, antes de apostar por "acompañar esta dinámica de paz y estabilidad". "Sin paz no podemos hacer nada, no habrá inversiones fuertes en el sector privado de nuestro país", ha zanjado.

Las palabras del jefe del Ejército han llegado después de que el presidente del país, Umaro Cissoko Embaló, saliera del país para una visita oficial de dos días al extranjero. El mandatario juró el cargo en febrero de 2020 tras unas polémicas elecciones presidenciales que derivaron en una profunda crisis institucional.

La victoria de Cissoko Embaló fue ratificada por la comisión electoral y por los tribunales del país tras una serie de demandas presentadas por su rival en las presidenciales de diciembre de 2019, Domingos Simoes Pereira, candidato del Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGCV), que ha dominado tradicionalmente la política guineana.

Las elecciones tuvieron lugar tras una nueva crisis política en el país africano y desembocaron finalmente en la primera transición pacífica de poder, dado que José Mario Vaz se convirtió en el primer presidente desde la independencia en 1974 en completar su mandato tras ser elegido democráticamente.

Esta sucesión de crisis e inestabilidad --incluido el papel del Ejército, que ha estado detrás de más de 15 golpes de Estado desde la independencia-- ha tenido un impacto en la situación económica de la población, empeorada por la pandemia de coronavirus.