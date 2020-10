Guinea.- La oposición denuncia más de 90 muertos en la represión de las protestas desde junio de 2019 en Guinea

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El opositor Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) ha denunciado la muerte de más de 90 personas durante la represión de las protestas que arrancaron en junio de 2019 contra los planes del presidente, Alpha Condé, de presentarse a un tercer mandato en las elecciones que se celebrarán este domingo en el país africano.

El FNDC ha indicado que al menos 92 personas han muerto en el marco de las protestas, 84 de las cuales ya han sido identificadas y entre las que figuran 36 fallecidos durante los incidentes desencadenados en el marco del referéndum constitucional de marzo, que contó con boicot opositor.

"Esta represión sangrienta se intensificó a partir de octubre de 2019 y llegó a su nivel más horrible en marzo de 2020, principalmente en Nzérékoré --epicentro de los incidentes durante el referéndum--, Conakry y otras localidades del país", ha señalado el movimiento a través de su cuenta en la red social Facebook.

Así, el FNDC ha detallado que, al margen de los muertos en Nzérékoré, hay 45 fallecidos por disparos, dos por la inhalación de gases lacrimógenos y dos por golpes de porra, mientras que ha agregado que al menos 324 personas han resultado heridas de gravedad durante la represión de las protestas.

El grupo ha convocado además este miércoles y jueves jornadas para "rendir homenaje a las víctimas de la represión salvaje del dictador Alpha Condé y su Gobierno". "Hoy, más que nunca, el pueblo mártir de Guinea decide tomar su destino en sus manos para salvaguardar los avances democráticos y evitar que sean confiscados", ha remachado.

En respuesta, el ministro de Seguridad, Albert Damantang Camara, ha reconocido que se han registrado muertes violentas durante las protestas, si bien ha rechazado el balance facilitado por la oposición, tal y como ha recogido la emisora Radio France Internationale.

"Efectivamente, ha habido muertes violentas. Algunos han muerto tiroteados. El Estado es responsable de todo lo que pasa en el país, y también de las muertes violentas. No tenemos interés alguno en que haya muertes violentas", ha destacado.

Camara ha subrayado que el Gobierno tampoco está interesado en que haya muertos "en actos políticos". "Lamento la postura de algunos observadores, que han olvidado todas las declaraciones formuladas antes, durante e incluso después del 22 de marzo --fecha del referéndum--, en las que líderes de la oposición incitaron claramente a la violencia", ha denunciado.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció el 1 de octubre la muerte de al menos 50 personas en la represión de las protestas en Guinea en contra de la reforma constitucional y de un tercer mandato del presidente.

Estas muertes, a manos de las fuerzas de seguridad y defensa, en ocasiones en asociación con grupos de contramanifestantes, se registraron entre octubre de 2019 y julio de este año, según 'Marchando hacia sus muertes: Justicia para las víctimas de la represión de las manifestaciones en Guinea'.

Además, otras 200 personas resultaron heridas en la represión, durante la que más de 70 personas fueron objeto de detenciones arbitrarias, algunas de las cuales permanecieron detenidas incomunicadas. Según Amnistía, algunas de las víctimas han huido de sus casas por temor a represalias y se ha podido constatar el uso ilegal de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en varias localidades.

NUEVOS INCIDENTES

El aumento de la tensión provocada por la decisión de Condé de buscar un tercer mandato a raíz de la reforma constitucional aprobada por referéndum, rechazada por la oposición, ha derivado en una serie de incidentes, incluido un ataque a pedradas el 29 de septiembre contra el convoy del primer ministro, Ibrahima Kassory Fofana.

Durante la jornada del lunes se registraron enfrentamientos en la localidad de Kankan entre seguidores de la Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG-Arc en ciel), el partido de Condé, y de la FNDC, durante los cuales se registraron ataques contra edificios públicos y privados, algunos de los cuales fueron incendiados.

Fuentes del Hospital de Kankan han señalado que los enfrentamientos --que estallaron después de que se prohibiera la entrada a la ciudad al principal candidato opositor, Cellou Dalein Diallo-- se saldaron con 34 heridos, si bien han agregado que todos ellos se encuentran fuera de peligro y que su vida no está en riesgo, tal y como ha informado el portal guineano de noticias Guinée News.

Condé ha condenado lo sucedido y ha acusado a la oposición de los actos de violencia. "Ellos lanzan piedras, queman casas y envían a jóvenes a la muerte. Nosotros no lanzamos piedras, queremos que los jóvenes vivan", ha manifestado.

"Siempre he dicho a mis seguidores que no lancen piedras ni bloqueen carreteras", ha subrayado. "No somos como ellos. La política es comunicar un programa ante la gente y que la gente elija", ha remachado el presidente guineano.

LA OPOSICIÓN LLAMA A LA CALMA

Por su parte, Diallo, cuyo convoy fue atacado el domingo en Faranah antes de su planeada entrada en Kankan, hizo el lunes un llamamiento a la calma. "Nada de medidas en represalia. No podemos caer en la lógica de Alpha Condé, que es la de la violencia. Es necesario que la gente se calme y haga muestra de contención y responsabilidad", dijo.

"Mi ambición es unir y servir a los guineanos y por ello la reconciliación nacional está incluida entre las acciones prioritarias de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG). Cuando llegue a la Presidencia después del 18 de octubre, mi primera misión será reconciliar a los guineanos", destacó.

"Hay mucha violencia de Estado en este país, hay muchas represalias, hay muchas víctimas. Hay gente que sufre prejuicios enormes. No tienen derecho a la justicia. Hace falta poner en marcha una política creíble de reconciliación y pasar la página de la violencia y el dolor", zanjó.

El presidente guineano, de 82 años, aceptó el 31 de agosto su designación como candidato de la RPG-Arc en ciel a los comicios, semanas después de "tomar nota" de la nominación de su formación y ante las denuncias de la oposición.

Condé llegó al poder en las elecciones de 2010, tras ser durante décadas el principal líder de la oposición bajo la dictadura de Lansana Conté, y reeditó mandato en 2015. Para poder optar a un tercer mandato, se ha procedido a una enmienda de la Constitución, aprobada en referéndum en medio de la pandemia de coronavirus y el boicot de los principales partidos de la oposición.