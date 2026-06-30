Guterres pide a la comunidad internacional apoyar a la UNRWA para "cubrir las necesidades" de los palestinos

Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres. - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado este martes la importancia de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y ha pedido a la comunidad internacional "sostener su trabajo" para "cubrir las necesidades de los refugiados palestinos".

"Durante generaciones, los refugiados palestinos han contado con la UNRWA para recibir apoyo y servicios esenciales. La UNRWA es esencial para preservar las condiciones humanitarias necesarias para una solución política justa y duradera con dos Estados --Israel y Palestina-- que vivan lado a lado en paz y seguridad", ha indicado Guterres, según un comunicado difundido en redes sociales.

Es por eso que ha instado a todos los países a "sostener el trabajo vital" que desempeña la agencia para "atender las necesidades de los refugiados palestinos, cumplir con la responsabilidad internacional y ayudar a una región volátil a encontrar el camino hacia un futuro justo y pacífico", tal y como ha destacado.

Por su parte, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, ha reconocido que la Agencia se enfrenta a una "crisis existencial" durante una rueda de prensa en la que ha denunciado que este mismo martes "las fuerzas israelíes entraron en el centro de formación profesional más antiguo de la UNRWA, el Centro de Formación Kalandia, situado en Jerusalén Este".

"Las fuerzas israelíes tomaron fotografías de las instalaciones y anunciaron que el centro debía cerrar, aunque no se entregó ningún documento (...) La redada de hoy vulnera la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU e infringe las obligaciones de Israel en materia de privilegios e inmunidades de Naciones Unidas", ha señalado desde Nueva York, tras recordar que el citado centro atiende a "cientos de estudiantes procedentes de campos de refugiados" en Cisjordania, "muchos" de ellos en condiciones económicas "difíciles".

Dujarric, que ha incidido en que "este tipo de acciones obstaculizan" los esfuerzos del organismo para brindar ayuda a personas "necesitadas", ha lamentado que "se pisotean los derechos de la UNRWA".

"La UNRWA sigue recibiendo un mandato de la Asamblea General. Se supone que debe implementarlo. Eso es lo que hace la Secretaría. Recibimos mandatos. Hay millones de refugiados palestinos en el territorio palestino ocupado, en Líbano, en Siria, en Jordania, que dependen de la UNRWA para servicios básicos. Y hasta que se encuentre una solución diferente o mejor, debemos apoyar a la UNRWA", ha defendido.

El balance de víctimas palestinas a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 ha aumentado a más de 1.050 muertos y 3.400 heridos, según han denunciado este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.066 muertos y 173.514 heridos.