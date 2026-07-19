Rescate tras el vuelco de un ferry en Guyana - GOBIERNO DE GUYANA

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 67 personas han sido ya rescatadas con vida tras volcar en la noche del sábado el ferry 'MV Barima' con 133 personas a bordo --116 pasajeros y 17 tripulantes-- en las costas de Guyana, según el último balance de las autoridades del país caribeño.

El ministro de Obras Públicas guyanés, Juan Edghill, ha explicado que la embarcación recibió una embestida de una gran ola que povocó su vuelco en una comparecencia en la que ha dado la última cifra de rescatados. Entre ellos hay varios tripulantes y 15 menores de edad.

"Por lo que hemos escuchado les impactó una gran ola. Era una gran ola que volcó el 'Barima'. Es la conclusión preliminar de lo que hemos escuchado de todos con los que hemos hablado", ha indicado en rueda de prensa recogida por el portal de noticias guyanés Demerara.

El ferry se dirigía a Kaituma tras partir a las 15.15 horas del sábado. A las 23.01 la Torre de Control de Timheri se recibió un mensaje de emergencia que propició la movilización de los servicios de emergencia.

El barco hundido en la región del Esequivo se contruyó en Escocia en la década de 1930 y ha tenido varias actualizaciones para seguir funcionando desde su base de Port Kaituma.

"Vamos a rescatar a todos", ha destacado por su parte el primer ministro guyanés, Mark Phillips. Los supervivientes ya rescatados han sido trasladados a un centro médico para recibir atención sanitaria bajo la supervisión del doctor Frank Anthony. Además se han establecido dos centros de acogida en la Región 1 para facilitar el contacto con los familiares de las víctimas. Por el momento no se han publicado nombres ni de rescatados ni de desaparecidos.

Edghill ha destacado que se han movilizado medios estatales de los Guardacostas y también privados para reforzar las labores de rescate, además de un helicóptero. "Estamos centrados en rescatar a la gente que hay a bordo", ha subrayado.

El transmisor de de emergencia (ELT) y las bengalas de emergencia han facilitado la localización de la embarcación a unas 10 millas marítimas de la costa. Edghill ha resaltado que el 'MV Barima' contaba con 250 chalecos salvavidas y seis balsas hinchables conforme normativa.