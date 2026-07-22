Ascienden a 53 los cuerpos recuperados del ferry hundido frente a las costas de Guyana con 180 personas a bordo

Archivo - Rescate tras el vuelco de un ferry en Guyana - GOBIERNO DE GUYANA

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Guyana han informado de que ya son 53 los cuerpos recuperados del accidente en el que el ferry 'MV Barima' volcó la noche del sábado con cerca de 180 personas a bordo frente a las costas del país, entre las cuales se encuentran también 76 que han sido rescatadas, frente al más de medio centenar que sigue desaparecido.

Así lo ha señalado el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, que ha señalado que, de los 53 cadáveres recuperados, apenas 26 han sido identificados. De ellos, once ya han sido repatriados a sus respectivos lugares de origen a petición de sus familias, mientras los restantes 42 permanecen almacenados mientras las autoridades regionales colaboran con las familias para coordinar la identificación y los trámites para las ceremonias funerarias.

"El Gobierno de Guyana reitera sus más sentidas condolencias a las familias que han sufrido una pérdida inimaginable y reafirma su firme compromiso de apoyarlas durante este difícil período", ha manifestado.

Mientras tanto, continúan unas labores de búsqueda y rescate que, según el Ejecutivo guyanés, han ido en aumento, con 16 embarcaciones estatales y privadas desplegadas en un área de aproximadamente 400 millas cuadradas con el fin de maximizar las posibilidades de encontrar supervivientes. Asimismo, Georgetown ha afirmado que, junto a los buzos guyaneses, están participando también buzos franceses.

Sin embargo, el primer ministro ha anotado que no se encontraron supervivientes durante la última inmersión, aunque sí se localizó un cuerpo dentro de la embarcación. De cualquier modo, ha subrayado que los esfuerzos en este aspecto continuarán.

Al hilo, Phillips ha recordado a todas las agencias y voluntarios involucrados que cualquier cuerpo rescatado debe ser transferido de inmediato a la Policía de Guyana en las instalaciones designadas para la recuperación e identificación de cadáveres.

Por su parte, el presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, ha declarado tres días de luto oficial desde este miércoles 22 hasta el viernes 24 de julio, a modo de "hacer honor a la memoria de quienes han perdido sus vidas, acompañar a sus familias, (y) ofrecer consuelo a los supervivientes"