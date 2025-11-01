Guyana.-Detenido el líder de la oposición de Guyana tras ser requerido por EEUU por delitos de fraude y lavado de dinero

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El multimillonario y líder de la oposición en Guyana, Azruddin Mohamed, ha sido detenido junto a su padre al pesar sobre ambos una solicitud de extradición de Estados Unidos por estar acusados en este país de varios delitos al ser partícipes de una operación criminal para evadir hasta 50 millones de dólares (unos 43 millones de euros) en la exportación de oro.

"Nazar Mohamed y Azruddin Mohamed fueron arrestados esta mañana por miembros de la Policía de Guyana, debidamente autorizados para ello por una orden judicial emitida por un magistrado del Tribunal de Magistrados de Georgetown", reza el comunicado de la Fiscalía General del país, recogido por el diario 'Guyana Chronicle'.

Ambos detenidos están imputados por delitos como fraude electrónico, fraude postal, lavado de dinero, conspiración, complicidad y violaciones aduaneras. Esta acusación fue presentada a principios del mes de octubre por un jurado estadounidense del distrito sur de Florida (EEUU).

"La acusación alega que entre 2017 y junio de 2024, los acusados conspiraron para defraudar al Gobierno de Guyana evadiendo impuestos y regalías a la exportación de más de 10.000 kilogramos de oro, utilizando declaraciones aduaneras falsificadas y sellos de exportación reutilizados para ocultar los derechos no pagados", señala la Fiscalía en el escrito.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ya sancionó a padre e hijo en 2024 por evasión fiscal, blanqueo de dinero y contrabando de oro, hechos que el Gobierno estadounidense había avisado a las autoridades de Guyana.

"Los dos (...) serán procesados ahora de acuerdo con el marco de extradición establecido en las disposiciones de la Ley de Delincuentes Fugitivos, en su versión modificada, en debido cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Constitución de Guyana y todas las demás leyes pertinentes", afirma la nota.

Azruddin Mohamed pasó a ser el líder de la oposición a principios del mes de septiembre tras quedar en segundo lugar en las elecciones con su partido Invertimos en la Nación (WIN), en unos comicios en los que revalidó el cargo de presidente Irfaan Ali del Partido Progresista del Pueblo (PPP).