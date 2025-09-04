El partido del presidente de Guyana allana el camino hacia la victoria en las elecciones generales

Irfaan Ali se perfila como ganador de los comicios y podría renovar su mandato al frente del país

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Progresista del Pueblo (PPP) del actual presidente de Guyana, Irfaan Ali, se ha hecho con la victoria en las elecciones generales celebradas el lunes tras obtener más de 242.000 votos y hacerse con ocho de los diez distritos que conforman el país, según los datos preliminares difundidos por la Comisión Electoral.

Así, el partido de Ali --que está llamado a renovar su mandato como presidente-- ha obtenido de momento un total de 242.498 votos, por delante del partido del empresario Azruddin Mohamed, Invertimos en la Nación (WIN), que ha registrado un ascenso meteórico con el respaldo de 109.066 personas.

Por detrás se encuentran el principal rival político del PPP, la Alianza para la Nueva UNIDAD (APNU), que ha sufrido un duro batacazo y ha caído al tercer puesto, con 77.998 votos, y el movimiento Adelante Guyana, encabezado por Amanza Walton Desir, con 4.326 votos.

No obstante, la Comisión Electoral ha accedido a realizar un recuento de los votos del distrito número cuatro después de que la alianza APNU presentara una solicitud después de que el PPP lograra su primera victoria electoral en un pequeño subdistrito de la zona.

De confirmarse estos datos, la formación del presidente habría hecho historia en los distritos cuatro y ocho del país, donde se ha hecho con la gran mayoría de los votos por primera vez a pesar de que estas dos regiones son conocidos bastiones del APNU.

El martes, la propia comisión alabó un proceso electoral "sin contratiempos" a pesar de que algunos candidatos y votantes han alertado de algunas incidencias y han denunciado una baja participación. Asimismo, ha confirmado que los resultados oficiales serán publicados este jueves.