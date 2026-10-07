Haití.- Las autoridades de Haití aplazan sin fecha las elecciones generales

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, en la asamblea de la ONU. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Haití han anunciado este miércoles el aplazamiento sin fecha de las elecciones generales que estaban previstas para el 13 de diciembre de 2026, si bien habían sido ya pospuestas dos veces en el marco de la inestabilidad en el país, afectado por la violencia y el control que ejercen grupos criminales.

"Se aplaza el período inicialmente establecido para el desarrollo de la campaña electoral. Las nuevas fechas de inicio y finalización de la campaña serán comunicadas posteriormente, en el marco del calendario electoral que será actualizado y finalizado conjuntamente con las estructuras políticas debidamente habilitadas para participar en el proceso electoral", ha señalado el Consejo Electoral Provisional (CEP), que señala que dará a conocer el calendario electoral a la "mayor brevedad posible".

En el marco del proceso electoral, la inscripción de candidatos y la presentación de documentos se prorroga hasta el 31 de octubre de 2026. "Esta medida tiene como objetivo, entre otros, permitir que los candidatos y las estructuras políticas concernidas dispongan del tiempo necesario para cumplir con los trámites previstos por el marco legal y reglamentario vigente", ha justificado la entidad electoral haitiana.

En todo caso, subraya que el proceso sigue en marcha y que la inscripción de los electores continúa, en un llamamiento a que la población haitiana "cumpla los requisitos establecidos a realizar los trámites necesarios para poder ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones".

"El Consejo Electoral Provisional trabaja activamente en la finalización de un calendario electoral actualizado, teniendo en cuenta las nuevas disposiciones del Decreto Electoral, las exigencias técnicas y operativas del proceso, así como las condiciones necesarias para llevar a cabo adecuadamente las distintas etapas del proceso electoral. Este calendario será hecho público a la mayor brevedad posible", ha indicado tras la modificación del decreto que establece la cita electoral.