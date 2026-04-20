Haití.- Chad anuncia un despliegue de 1.500 soldados para la fuerza contra las pandillas en Haití

Archivo - El presidente de Chad, Mahamat Idriss Deby - Europa Press/Contacto/Li He - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby, ha anunciado este lunes el despliegue de 1.500 soldados para integrar la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, aprobada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU, para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en el país caribeño.

Las autoridades prevén enviar a Haití dos batallones, de 750 efectivos del Ejército cada uno, si bien ya hay 400 militares desplegados en territorio haitiano como parte de una misión de doce meses de duración.

El mandatario ha hecho el anuncio ante las dos cámaras del Parlamento en un mensaje leído por el presidente de la Asamblea Nacional, Ali Kolotou Tchaïmi, y recogido por los portales Alwihda Info y Tchad Infos.

En su discurso, ha destacado el despliegue de militares chadianos como parte del compromiso del país con la estabilidad internacional, defendiendo la "importancia de la paz y la seguridad para el desarrollo de una nación".

Asimismo, ha enmarcado el anuncio como parte de la asistencia a un país que enfrenta "una grave crisis de seguridad", desde principios de abril bajo el estado de alerta máxima ante el incremento de la violencia y la expansión de las pandillas más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití.

El país caribeño ha registrado, entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026, más de 5.500 muertes por los actos violentos perpetrados por estos grupos armados y por las actuaciones contra ellos desde las fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa, según datos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La GFS viene a reemplazar a la MSS, desplegada en el país tras una autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para apoyar a la Policía a restaurar el orden y combatir la violencia desatada por las pandillas.

El portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, ha confirmado este lunes la recepción de cuatro denuncias por abusos sexuales que involucran a personal de esta fuerza liderada por Kenia, cuyo Gobierno ha rechazado tales acusaciones.

Interrogado por esta cuestión, Stéphane Dujarric ha querido recordar en rueda de prensa que los efectivos de estas misiones "no son cascos azules, no son personal de la ONU". "Independientemente de eso, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU supervisa, documenta y da seguimiento a las denuncias de abuso sexual, incluso cuando involucran a fuerzas que no pertenecen a la ONU y operan bajo un mandato del Consejo de Seguridad", ha señalado antes de reclamar que "cada una de las denuncias sea investigada exhaustivamente por las autoridades nacionales del país cuyos soldados están operando y que los responsables rindan cuentas".