Haití.- El Consejo de Transición de Haití nombra como presidente al empresario Laurent Saint-Cyr

El recién nombrado presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Laurent Saint-Cyr, durante su toma de posesión - PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSICIÓN DE HAITÍ EN X

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Presidencial de Transición de Haití ha nombrado este jueves al empresario Laurent Saint-Cyr como su presidente, en sustitución del economista Fritz Alphonse Jean, en un contexto de profunda inestabilidad ante la creciente violencia de las pandillas que ha dejado más de 1.500 muertos en el segundo trimestre de 2025.

"Hoy, con gran humildad, determinación y patriotismo, acepto la gran responsabilidad de convertirme en el coordinador del Consejo Presidencial de Transición", ha declarado al asumir el cargo en una ceremonia a la que han asistido, además de otros ocho miembros del órgano y su predecesor, el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y los jefes de la Policía Nacional de Haití (PNH), del Ejército y miembros del cuerpo diplomático presentes en el país centroamericano.

Durante su discurso, Saint-Cyr ha lamentado que Haití atraviesa en la actualidad "una de las mayores crisis de (su) historia" y ha advertido de que "la vida y el futuro de más de 12 millones de (...) adultos y niños dependen de las decisiones que tomemos juntos en los próximos días y semanas".

En este sentido, ha incidido en que "debemos tomar medidas" ante una situación que ha considerado de "preocupante". "Ya no es momento para bellos discursos. Demasiado derramamiento de sangre, demasiado tiempo perdido. Debemos unirnos para darle al pueblo los resultados que está esperando", ha agregado.

A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021, tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

Desde entonces, un Consejo Presidencial de Transición gobierna con el objetivo de llevar a cabo la tarea de pacificación y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década. De hecho, se espera que Saint-Cyr sea su último jefe antes de que tengan lugar los comicios presidenciales previstos para el 7 de febrero de 2026.