Archivo - Un joven pasea por los barrios de Haití controlados por la mafia Viv Ansanm - David Allignon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha publicado en redes sociales imágenes de un ataque de sus helicópteros militares desplegados en Haití contra el palacete del líder pandillero y artista musical Jeff Gwo Lwa, cabecilla de la organización criminal Canaan.

Bukele no identifica el momento exacto del ataque, parte de la misión desplegada por el Ejército salvadoreño para combatir a las organizaciones criminales que controlan desde hace años la capital de Haití, Puerto Príncipe, y sus alrededores.

El presidente salvadoreño ha aprovechado el vídeo para felicitar a los haitianos por el aniversario de la batalla de Vertières, el último gran enfrentamiento militar librado en la revolución haitiana un 18 de noviembre de 1803.

Los Canaan forman parte de la coalición de organizaciones criminales más importante de Haití, los Viv Ansanm (Viviendo juntos).

Jeff Gwo Lwa (cuyo nombre real es Jeff Larose, y también es conocido por su alias 'Talibán'), acabó incluido en julio de 2025 en la lista de sanciones de la UE por su participación en graves actos de violencia, asesinatos, secuestros, violencia sexual y tráfico de drogas en Haití.