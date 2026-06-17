Guterres aboga por la celebración de unas elecciones "creíbles" en Haití

El secretario general de la ONU, António Guterres, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reivindicado este martes la importancia de que en Haití sean celebradas unas elecciones "creíbles" donde existan unas condiciones "mínimas" de seguridad, de manera que se "acelere" el "proceso político" y pueda "restablecerse la confianza" entre la ciudadanía.

"El pueblo haitiano ya ha esperado demasiado", ha lamentado Guterres en el marco de su visita a Puerto Príncipe, capital haitiana, tras señalar que, con alrededor de 6,4 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, Haití enfrenta la "crisis humanitaria más grave del hemisferio occidental". Por ello ha considerado de vital importancia que sus dirigentes traten de "acelerar el proceso político y restablecer la confianza".

Defendiendo así que son los haitianos quienes han de "trazar el camino", el secretario general ha considerado que tal proceso de recuperación de la confianza entre la población debe hacerse con etapas de transición "inclusivas", así como con unas elecciones "creíbles", ya que, ha insistido, esa es la "única vía legítima" para "restablecer el orden constitucional y las instituciones democráticas".

"Existe una voluntad generalizada de celebrar unas elecciones transparentes, unas elecciones cuyos resultados cuenten con la confianza del pueblo, y también una idea clara de que no se pueden celebrar elecciones sin que existan unas condiciones mínimas de seguridad", ha aseverado tras manifestar haber mantenido un encuentro "muy enriquecedor" con miembros de la sociedad civil.

Interrogado así sobre la posibilidad de que los comicios sean celebrados el próximo diciembre, Guterres ha evitado pronunciarse sobre una posible fecha "adecuada", aunque sí ha considerado que para su celebración será importante seguir dos vías paralelas: una relacionada con la seguridad y otra con la creación de las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones transparentes.

"Creo que la decisión final sobre la fecha de las elecciones dependerá de cómo avancen estas dos vías paralelas. No me corresponde a mí decir cuál es la fecha adecuada", ha insistido dejando esa decisión en manos del Gobierno central y de la propia población, con cuyo primer ministro Alix Didier Fils-Aimé se ha reunido en el transcurso de su breve viaje al país.

A ese respecto, cabe recordar que Haití no tiene un presidente electo desde el asesinato del último mandatario, Jovenel Moïse, en julio de 2021.

LA CUESTIÓN DE LAS PANDILLAS

De acuerdo con datos citados por la propia ONU, se estima que al menos 26 pandillas, algunas fuertemente armadas, controlan hasta el 90% de Puerto Príncipe y sus alrededores. Estos grupos, señala la organización en un comunicado, "siembran el terror entre la población mediante actos de violencia, ejecuciones sumarias, extorsiones y secuestros para pedir rescate, además de obstaculizar el comercio al bloquear la libre circulación de bienes".

De hecho, desde comienzos del presente 2026, la violencia de las pandillas ha dejado un saldo, hasta el momento, de "más de 2.300 muertos y más de 1.100 heridos". Por ello, el secretario general ha puesto en valor a la figura de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión aprobada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad.

"Su despliegue ofrece una verdadera oportunidad para frenar la violencia y restaurar la autoridad del Estado", ha remarcado Guterres llamando a no "desperdiciar" esta oportunidad, tras defender que las pandillas deben ser "desarmadas y desmanteladas", y sus miembros "reintegrados en un proceso liderado por Haití".

Cabe tener en cuenta, según un señala la ONU en nota de prensa, que la GSF recibe apoyo logístico, operacional y técnico de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití (UNSOH), que incluye el suministro de raciones, atención médica y transporte.

La base, conocida como Camp Vertières, está siendo equipada para recibir a parte de los 5.550 efectivos autorizados por el Consejo de Seguridad para la fuerza. De hecho, tropas desplegadas por varios países ya viven en la base, donde también se están instalando oficinas en contenedores.

Finalmente, tras lamentar que la comunidad internacional no está, a su juicio, "plenamente comprometida" con el apoyo a Haití, Guterres ha acusado la ausencia de "países desarrollados" a la hora de contribuir a la GSF, al tiempo que ha instado a los considerados "en desarrollo" a participar en este tipo de operaciones.