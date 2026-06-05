Haití.- Haití alcanza cifras récord de desplazados por la violencia con cerca de 1,5 millones de afectados, según la OIM

Archivo - Personas en un centro de atención para desplazados en Puerto Príncipe, Haití - Europa Press/Contacto/Jose Iglesias/Miami Herald

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1,5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Haití a causa de la escalada de violencia a manos de las pandillas, ha indicado este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), denunciando que el país centroamericano se enfrenta a una "crisis de desplazamiento aún más alarmante".

El organismo ha anunciado en un nuevo informe esta cifra "récord" de desplazados, siendo más de la mitad de ellos "mujeres y niñas, lo que refleja el agravamiento de la crisis humanitaria por la escalada de violencia" que "ya no se limita a barrios o regiones específicos".

Solo en mayo, la violencia forzó el desplazamiento de más de 18.000 personas del barrio de Cité Soleil, en Puerto Príncipe, "en cuestión de días", elevando el número de desplazados de Puerto Príncipe por encima de los 300.000 por primera vez en la historia.

No se trata de la única ola de desplazamientos. Apenas unas semanas antes, la misma causa obligó a más de 5.000 personas a abandonar el departamento del Sudeste de Haití, una región considerada hasta entonces "refugio para quienes huían de la inseguridad en otras partes del país", lo que "pone de manifiesto un cambio preocupante, ya que las comunidades que antes ofrecían seguridad se están convirtiendo cada vez más en focos de desplazamiento", advierte la OIM.

"La crisis de desplazamiento en Haití está entrando en una fase aún más alarmante. A medida que la violencia se extiende a zonas que antes se consideraban seguras, cada vez más personas se ven obligadas a huir repetidamente, a menudo sin ningún lugar al que acudir", asegura el jefe de misión de la OIM en Haití, Gregoire Goodstein.

A esta situación se suma el retorno forzoso y es que, desde principios de 2026, más de 110.000 personas han sido devueltas "por la fuerza" a Haití, incluidos colectivos vulnerables como "niños no acompañados, mujeres embarazadas y en posparto, que siguen siendo acogidos en condiciones precarias y a menudo inseguras, con acceso limitado a los servicios básicos y a la protección".

En este sentido, la OIM ha advertido de que los campamentos de desplazados y las comunidades de acogida se enfrentan a "una escasez crítica de alojamiento, alimentos, agua potable, atención sanitaria y apoyo psicosocial", mientras "las condiciones de hacinamiento y el acceso limitado a los servicios están aumentando los riesgos de protección, incluida la explotación y el abuso" al tiempo que "crece la preocupación humanitaria" ante las condiciones meteorológicas adversas previstas por la temporada de huracanes en el Atlántico.