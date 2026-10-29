Haití aplaza al 18 de julio de 2027 la primera vuelta de las elecciones ante la crisis de seguridad

Archivo - Banderas de Haití. - Jefferee Woo / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití ha anunciado la modificación del calendario de los próximos comicios nacionales, aplazando la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas --inicialmente prevista para el próximo 13 de diciembre de 2026-- hasta el 18 de julio de 2027, en el marco de la crisis de seguridad y sociopolítica que atraviesa el país caribeño.

A través de un comunicado, el organismo electoral ha indicado que esta actualización responde a la promulgación del nuevo Decreto electoral del pasado 6 de octubre --que revisa normativas anteriores de los meses de junio y julio--, así como a una ronda de consultas mantenida con las fuerzas de seguridad, los actores políticos, la sociedad civil, el sector privado y el propio Gobierno.

Aunque la nota no detalla los motivos concretos del aplazamiento, el CEP ha señalado que este nuevo calendario actualizado busca "favorecer la continuidad de las operaciones electorales en condiciones que permitan a los actores concernidos cumplir con sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el marco jurídico". Pese al retraso, el órgano ha reafirmado su voluntad de sacar adelante el proceso "con profesionalismo y rigor" para garantizar unas elecciones "inclusivas, crédibles y transparentes".

Según el cronograma detallado por la institución, la jornada electoral del 18 de julio de 2027 incluirá tanto la primera vuelta de las legislativas y la elección presidencial como el proceso de ratificación popular. Posteriormente, el calendario contempla la celebración de una eventual segunda vuelta fijada para el 4 de octubre de 2027, un retraso que prolonga la transición en un momento marcado por la profunda inestabilidad generada por la violencia de las pandillas y las operaciones de la fuerza multinacional en el país.