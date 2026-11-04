Helicópteros salvadoreños repelen un ataque de las bandas haitianas contra tropas internacionales

Archivo - Banderas de Haití. - Jefferee Woo / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unidades aéreas de las Fuerzas Armadas de El Salvador desplegadas en Haití han intervenido para repeler un ataque perpetrado por las bandas armadas locales contra tropas internacionales de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) integradas por efectivos de Chad, según ha confirmado el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

"Las bandas estaban atacando a los soldados de la GSF de Chad. Llegamos rápidamente y repelimos a los atacantes con nuestros helicópteros de ataque", ha aseverado Bukele a través de un mensaje en redes, asegurando además que las organizaciones criminales "ya no tienen la ventaja" en el terreno tras esta demostración de fuerza.

La confirmación del mandatario salvadoreño se produce después de que el medio haitiano Infos Partage informara sobre patrullajes aéreos y disparos desde un helicóptero militar en la comuna de Croix-des-Bouquets, una de las zonas con mayor presencia de grupos armados en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

La acción militar de las tropas salvadoreñas se enmarca en la ofensiva a gran escala coordinada con el Ejecutivo del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, quien aseguró recientemente que el Estado haitiano "sigue siendo responsable de la dirección política y estratégica de las operaciones de seguridad" en el país.

El mandatario recalcó que la GSF y las tropas salvadoreñas no reemplazan al Estado, sino que lo apoyan en la lucha contra las bandas armadas.

El Salvador mantiene un contingente superior a los 2.000 soldados en territorio haitiano con la misión prioritaria de rastrear la zona y rescatar con vida a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados tras una emboscada, en un operativo que Bukele ha insistido en definir como estrictamente enfocado en la liberación de sus connacionales y no como una misión de ocupación.