Liberados 13 secuestrados en Haití tras la matanza del pasado domingo en la comunidad de Kenscoff

Archivo - Secuelas de un ataque a tiros de bandas criminales en Puerto Príncipe, Haití - David Allignon/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha informado este sábado de la liberación de 13 secuestrados, seis niños y siete mujeres, el pasado domingo en Haití durante la matanza perpetrada por una banda criminal en la comunidad de Kenscoff, que se saldó con al menos 47 muertos y aproximadamente medio centenar de personas tomadas como rehenes.

La masacre, durante la cual más de 20 personas fueron ejecutadas mientras se refugiaban en una iglesia, fue reivindicada por uno de los más temibles gángsters de Haiti, Johnson André, alias 'Izo 2', quien avisó a través de un vídeo publicado en redes sociales que los rehenes serán asesinados si el director de la Policía Nacional de Haití, Vladimir Paraison, se atreve a tomar algún tipo de represalia.

Los menores liberados son tres niños de menos de dos años, uno de siete años y dos adolescentes que ya están recibiendo atención médica tras su liberación, un proceso que ha contado con la ayuda de líderes comunitarios y los trabajadores de UNICEF.

De todas formas y como ha recordado la representante adjunta de UNICEF en Haití, Yannig Dussart, "el secuestro de Kenscoff no fue un incidente aislado, sino otro claro recordatorio de la magnitud y la frecuencia de los ataques contra los niños y niñas en todo el país".

La situación de seguridad en Haití sigue siendo catastrófica cinco años después del asesinato del expresidente Jovenel Moise en 2021. Más de 1.400 personas han muerto entre los meses de abril y junio de 2026 en Haití, víctimas de una violencia desatada por las pandillas que, según ha alertado Naciones Unidas este miércoles, se está "extendiendo geográficamente" por el país en un momento en el cual las autoridades intensifican su campaña contra ellas en Puerto Príncipe, la capital.

En total, más de 3.000 personas han muerto en el país por la violencia desde principios de año, contando los 1.642 muertos desde enero a marzo de 2026.