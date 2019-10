Haití.- Líderes católicos marchan por Haití para exigir una solución a la crisis tras semanas de protestas

Publicado 23/10/2019 15:26:42 CET

PUERTO PRÍNCIPE, 23 Oct. (Reuters/EP) -

Líderes de la Iglesia Católica en Haití marcharon el martes por Puerto Príncipe para exigir una solución a la crisis política tras seis semanas de protestas por las dificultades económicas y la corrupción.

Miles de personas se sumaron a la marcha pacífica que recorrió la capital haitiana, Puerto Príncipe, lo cual pone de manifiesto que cada vez más sectores alzan la voz contra la ineficacia del Gobierno de Jovenel Moise.

"¿Podemos seguir avanzando con el actual régimen político y este sistema vigente? Deberíamos construir uno nuevo", ha dicho el reverendo Firto Regis, portavoz de la Conferencia Religiosa Haitiana.

"La Iglesia Católica suele celebrar procesiones religiosas pero hoy está realizando una marcha para la liberación de Haití porque estamos en una situación desastrosa", ha destacado la profesora Rose Marie Bolimer.

Bolimer ha puesto el foco en la situación del sistema educativo, denunciando que los colegios no han abierto desde la vuelta de vacaciones debido a las sucesivas protestas.

"La situación es más difícil cada día. No tenemos suficiente comida, no tenemos suficiente seguridad y tenemos un presidente que no hace absolutamente nada, sino que, por el contrario, planea seguir matándonos", ha reprochado.

Las primeras protestas estallaron en febrero de 2017, cuando Moise llegó al cargo. Desde entonces ha habido varias oleadas que han ido escalando en quejas e intensidad. Ahora, exigen la dimisión del presidente, al que acusan de destrozar el país.

Moise empieza a perder apoyos también entre sus aliados. La semana pasada, cuatro de los siete miembros que nombró para formar una comisión encargada de buscar soluciones para la nación caribeña dimitieron después de que aclarara que no renunciaría. Según ellos, todas las opciones deben seguir sobre la mesa.