Archivo - Un hombre armado en las calles de Puerto Príncipe, capital de Haití - David Allignon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Haití (PNH) ha anunciado este jueves la muerte de al menos 34 pandilleros en una operación efectuada sobre Martissant, una comuna de la capital, Puerto Príncipe.

El cuerpo ha informado de este balance y este operativo con un vídeo difundido en sus redes sociales donde se observa el bombardeo de diferentes objetivos de grupos armados, sin que se hayan revelado el nombre de las bandas.

La operación ha contado con el apoyo de la Task Force, un grupo armado vinculado a la empresa de seguridad estadounidense Vectus Global, de acuerdo a la PNH, mientras que el diario haitiano 'Alterpresse' apunta a que también han participado "militares salvadoreños".

De hecho, el Ejército de El Salvador tiene efectivos desplegados en Haití para combatir a las organizaciones criminales que controlan desde hace años la capital de Haití, Puerto Príncipe, y sus alrededores, y que tienen retenidos a cuatro soldados salvadoreños.