Haití.- Miles de personas se manifiestan en Haití para pedir la dimisión del presidente

Publicado 14/10/2019 12:58:10 CET

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.000 personas se han manifestado este domingo en Puerto Príncipe, la capital de Haití, para exigir la dimisión del presidente del país, Jovenel Moise, en el marco de la escasez de combustible y alimentos que azuza el país, una fuerte devaluación de la moneda haitiana y acusaciones de corrupción al mandatario.

La protesta, convocada por artistas, se ha llevado a cabo en una atmósfera festiva y de carnaval, con los manifestantes cantando, bailando y vestidos con camisetas blancas, según habían requerido los organizadores de la marcha, que se ha extendido durante 15 kilómetros en la capital, según informaciones de 'Le Nouvelliste'.

Las manifestaciones antigubernamentales contra Moise, que asumió el cargo en 2017, se han intensificado desde hace semanas. Al menos 17 personas han muerto y 189 han resultado heridas en las protestas, según la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos de Haití. En este caso no se han producido disturbios y la marcha se ha desarrollado de forma pacífica.

El alcalde de Puerto Príncipe, Youri Chevry, se ha mostrado alentado por ver a artistas y músicos liderando la manifestación. "Están liderando este movimiento para apoyar a la gente para encontrar soluciones para sus demandas", ha dicho a una radio local el también exlíder del grupo de rap Barikad Crew, según Reuters.

"La gente exige la renuncia de Moise", ha insistido Chevry. "El país no ha sido gobernado desde hace semanas", ha agregado el alcalde, que ha asegurado que, en esta situación, se podría haber decretado el estado de emergencia. "No hay agua, los hospitales no funcionan", ha explicado.

"Tenemos que cambiar el sistema", ha indicado por su parte Michelet, un manifestante que ha declinado proporcionar su apellido. "No tenemos acceso a la vivienda, no tenemos nada que comer, los niños no pueden ir a la escuela", ha lamentado. "El coste de la vida se incrementa y Jovenel no hace nada en serio al respecto", ha zanjado Michelet.