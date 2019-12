Haití.- Las protestas contra el Gobierno de Haití se desinflan pero la crisis política continúa

Publicado 04/12/2019 21:51:35 CET

PUERTO PRÍNCIPE, 4 Dic. (Reuters/EP) -

Las protestas contra el Gobierno de Haití que se han sucedido desde julio de 2018, marcando un nuevo pico en los últimos meses, han comenzado a disminuir, lo que ha permitido a la nación caribeña recuperar la normalidad, pese a lo cual la crisis política sigue abierta.

Los haitianos se comenzaron a manifestar en julio de 2018 por el aumento del precio del combustible pero desde entonces han evolucionado en medio de acusaciones de corrupción contra el presidente, Jovenel Moise, hasta exigir su dimisión.

Las protestas han llegado a paralizar al pequeño país, de once millones de habitantes, con bloqueos de carreteras y cortes de luz. Las pandillas se han beneficiado del caos para expandir los territorios que controlan.

Sin embargo, en las últimas semanas los manifestantes parecen haber acusado el cansancio y las marchas han pasado de miles a cientos, mientras los colegios han vuelto a abrir las aulas y los comercios intentan remontar.

La normalidad, no obstante, está lejos de recuperarse. Los colegios, que funcionan en un horario reducido, han pedido a los alumnos que no usen los uniformes para no enfurecer a los manifestantes que siguen en las calles.

"Tenemos miedo a las represalias", ha dicho Rosette Romelus, directora de una escuela primaria y secundaria en Puerto Príncipe, indicando que tanto padres como alumnos están "estresados".

Romelus ha contado que se ha producido un tiroteo en los alrededores de una escuela secundaria para niñas que está cerca. "Cuando los padres escucharon disparos esta mañana, se llevaron a sus niños", ha relatado.

Mackenson Bonhomme, miembro del personal administrativo, ha explicado que todavía no quieren aumentar el número de estudiantes "debido ala situación política" porque no pueden garantizar la seguridad de los niños.

Algunas facciones opositoras están convocando a una manifestación el jueves en la norteña ciudad de Gonaives y a una marcha el viernes en la capital, Puerto Príncipe, rumbo a la Embajada de Estados Unidos para exigir que la Casa Blanca deje de respaldar a Moise.