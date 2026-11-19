Archivo - El difunto presidente de Haití Jovenel Moïse en una imagen de archivo - Pedro Portal / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Estados Unidos ha declarado al pastor haitiano-estadounidense Christian Emmanuel Sanon culpable de conspirar para secuestrar o asesinar al presidente de Haití Jovenel Moïse, que murió tiroteado en su domicilio en Puerto Príncipe en 2021.

Sanon, de 67 años, se enfrenta a una posible cadena perpetua por la comisión de ocho delitos, incluido conspiración para asesinar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y suministro de apoyo material a tal fin.

Asimismo, está acusado de dos cargos de conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos, participación en una expedición militar contra Haití y contrabando de chalecos antibalas desde Estados Unidos a Haití.

El pastor, que permanece bajo custodia, ha defendido su inocencia durante las ocho semanas de juicio en su contra. Su condena no se conocerá hasta el próximo 10 de febrero, cuando está programada la audiencia de sentencia, de acuerdo al diario 'Miami Herald'.

La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha establecido que la conspiración involucró a personas en Haití, Colombia y territorio estadounidense. Así, fueron reclutados 22 antiguos miembros del Ejército colombiano, además de otros participantes haitianos y estadounidenses.

Hasta el momento son 30 las personas acusadas formalmente en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato en una causa que continúa abierta para localizar tanto a quienes ejecutaron como a quienes financiaron facilitaron o apoyaron el plan.

Moïse murió tras ser tiroteado dentro de su vivienda en Puerto Príncipe, mientras que su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida. En mayo de 2026, un jurado federal en Miami ya declaró culpables a cuatro acusados por delitos relacionados con la conspiración para asesinar o secuestrar al mandatario haitiano.