La violencia en Puerto Príncipe (Haití) vuelve a cerrar el hospital materno Isaïe Jeanty

Archivo - Hospital materno de Isaïe Jeanty (Haití) - ALEXANDRE MARCOU /MSF - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Médicos sin Fronteras ha anunciado que el hospital materno de Isaïe Jeanty ha vuelto a suspender sus actividades, por segunda vez en otros tantos meses, por una nueva explosión de violencia criminal en la barriada de Cité Soleil, en la capital de Haití, Puerto Príncipe, privando a las mujeres de una instalación esencial para su salud.

"Esta última suspensión priva a miles de mujeres del acceso a la atención sanitaria sexual y reproductiva en un barrio donde el acceso a la atención médica ya es prácticamente inexistente", lamenta MSF en un comunicado donde vuelve a poner de manifiesto la enorme inseguridad que atraviesa la capital haitiana.

La coordinadora de MSF en Haití, Diana Manilla Arroyo, ha explicado que los enfrentamientos que obluigaron al cierre del hospital comenzaron en pasado jueves sobre las 14.00 horas. A partir de ese momento, "equipos de MSF y los equipos del Ministerio de Salud permanecieron refugiados en el hospital".

Mujeres que necesitaban atención urgente recibieron una atención posible gracias a un equipo médico muy reducido que permaneció en el hospital a pesar de que la mayoría del equipo decidió irse por motivos de seguridad. Este equipo trabajó en medio de los disparos que duraron toda la noche, hasta que fueron evacuados a última hora del viernes.

En menos de 24 horas, los hospitales de MSF en Cité Soleil y Tabarre recibieron a 27 pacientes con heridas de bala, lo que obligó a los equipos a activar su plan de respuesta ante víctimas en masa.

La situación de seguridad en Haití sigue siendo catastrófica cinco años después del asesinato del expresidente Jovenel Moise en 2021.

Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), durante el primer trimestre del año (enero-marzo de 2026), la violencia ha dejado al menos 1.642 muertos y 745 heridos en medio de matanzas como la perpetrada entre el 29 y el 31 de marzo en 16 localidades de la Baja Artibonite, donde 83 personas fueron asesinadas en solo 72 horas.