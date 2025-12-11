Hamás critica a AI por "adoptar" la narrativa israelí tras un informe sobre crímenes contra la humanidad durante el 7-O

Archivo - 07 October 2025, Israel, Re'im: Two women lay flowers at the Nova festival site in Re'im during a ceremony to commemorate the 2 year anniversary of the 7th of October Hamas led attack. Photo: Ilia Yefimovich/dpa - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha criticado este jueves a la ONG Amnistía Internacional (AI) por "adoptar" la narrativa de Israel tras la publicación de un informe que denuncia crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por las milicias palestinas tanto durante como después de los ataques lanzados el 7 de octubre de 2023.

Hamás ha argumentado que el último informe "tendencioso" de la ONG contiene "falacias y contradicciones", ya que muchos edificios en comunidades cercanas a la frontera con la Franja de Gaza fueron destruidos durante los ataques del 7 de octubre por las propias fuerzas israelíes y muchos civiles murieron bajo fuego del Ejército, según las investigaciones llevadas a cabo por Israel.

"La repetición en el informe de las mentiras y acusaciones de la ocupación sobre las violaciones, la violencia sexual y los malos tratos a los prisioneros confirma, más allá de toda duda, que el objetivo del informe es incitar y distorsionar la realidad, adoptando la narrativa de la ocupación", ha señalado en un comunicado.

Por ello, ha instado a la ONG a "retractarse" de un informe de 173 páginas que ha calificado de "erróneo y poco profesional". De igual forma, ha pedido a Amnistía que no "se confabule con los intentos de la ocupación de demonizar al pueblo palestino y su legítima resistencia".

"El Gobierno ocupante, desde los primeros días del estallido de la guerra en Gaza, ha impedido la entrada de organizaciones internacionales y organismos de Naciones Unidas a Gaza, y también ha impedido que equipos de investigación independientes lleguen al terreno para examinar los hechos y documentar violaciones", ha dicho.

En este sentido, Hamás ha argumentado que esto hace que "cualquier informe construido fuera del lugar de los hechos" sea "incompleto y deficiente", e impide que haya una investigación que revele "lo que verdaderamente ocurre sobre el terreno".

Más tarde, el portavoz del Gobierno israelí, Oren Marmorstein, ha subrayado en un comunicado que Amnistía "ha tardado más de dos años en abordar los atroces crímenes de Hamás" tras publicar un extenso informe que no refleja "la magnitud de sus terribles atrocidades".

"Los horrores perpetrados por Hamás y la población civil palestina durante el 7 de octubre y más tarde son tan graves que ni siquiera una organización parcial como Amnistía Internacional podría ignorarlos. Afortunadamente, el mundo no necesita que Amnistía reconozca la verdad de las monstruosidades de Hamás", ha dicho.

SOBRE EL INFORME

El último informe publicado por Amnistía detalla que las milicias armadas y, "en menor medida", civiles palestinos cometieron crímenes de lesa humanidad de "asesinato", "exterminio", "encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de Derecho Internacional", "desaparición forzada", "tortura", "violación (...) o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable" y "otros actos inhumanos".

El documento señala que combatientes de las milicias palestinas, "fuertemente armados", dispararon y lanzaron granadas contra domicilios de civiles, así como contra refugios antiaéreos, mientras que "persiguieron a quienes intentaban huir por campos y carreteras" durante los ataques.

En el documento, la ONG concluye que --tras analizar patrones de ataque, así como los datos y el contenido de las comunicaciones entre combatientes-- los crímenes "se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático" contra la población civil.

"En varios casos, ejecutaron sumariamente a civiles tras secuestrarlos", reza el texto, que agrega que pese a las afirmaciones de Hamás de que solo atacaron objetivos militares, "la abrumadora mayoría de los muertos eran civiles y la mayoría de los lugares atacados eran comunidades residenciales u otros lugares donde se reunían civiles, a saber, dos festivales de música y una playa".

El documento también señala que los combatientes "utilizaron a civiles como escudos humanos" en el kibutz de Beeri durante un tiroteo con las fuerzas israelíes. "Atacantes palestinos --combatientes con ropa de estilo militar y hombres armados o desarmados vestidos de civil-- sometieron a personas que capturaron el 7 de octubre de 2023 a abusos físicos, sexuales o psicológicos, tanto en Israel como en Gaza. También maltrataron los cuerpos de las personas asesinadas", añade.

La ONG señala en el informe que, según investigaciones israelíes, hasta doce personas en el kibutz de Beeri y tres en el de Nahal Oz fueron "asesinadas por las fuerzas israelíes en casos de identificación errónea o en aplicación de la directiva Hannibal", protocolo para evitar la captura de militares por fuerzas enemigas.

"Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los responsables de las muertes en los ataques documentados por Amnistía Internacional fueron combatientes palestinos", reza el documento, que responde a los argumentos de Hamás y añade que el Ejército israelí "no estaba presente cuando ocurrieron la mayoría de las muertes".

Además, la ONG ha señalado que pese a que "algunos civiles no relacionados con Gaza podrían haber estado involucrados en el secuestro de civiles", las pruebas --entre ellas grabaciones de vídeo e imágenes-- identifican un "patrón claro" en el que el ala militar de Hamás secuestró a "civiles, incluidos niños y ancianos, en múltiples lugares civiles".

Para elaborar el informe, la ONG ha entrevistado a 70 personas, entre ellas 17 supervivientes de la masacre, así como familiares de las víctimas, peritos médicos, profesionales de la medicina y del derecho, periodistas o responsables de otras investigaciones. Asimismo, los equipos de Amnistía han examinado más de 350 vídeos y fotografías de los ataques.