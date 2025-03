Hamás dice que el cese del jefe del Shin Bet "confirma" que Netanyahu "es un obstáculo real" a un alto el fuego en Gaza

Afirma que las declaraciones de Bar "demuestran la manipulación deliberada de las negociaciones por parte del criminal Netanyahu"

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado este viernes que las declaraciones del cesado jefe del Shin Bet, Ronen Bar, "confirman" que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "es un obstáculo real" a un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza que derive en la liberación de los secuestrados durante los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023.

"Las declaraciones del jefe del Shin Bet demuestran la manipulación deliberada de las negociaciones por parte del criminal Netanyahu, sus esfuerzos para sabotear cualquier acuerdo y socavarlo una vez alcanzado, por sus propios intereses políticos", ha dicho el grupo, que ha recalcado que "Netanyahu era y sigue siendo un obstáculo real a cualquier acuerdo de intercambio".

Así, ha manifestado que "los intentos de Netanyahu de excluir de las negociaciones a figuras influyentes del aparato de seguridad reflejan sus crisis internas y el creciente déficit de confianza entre él y el establishment de seguridad, así como su falta de seriedad a la hora de lograr un verdadero acuerdo", tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Las afirmaciones del jefe del Shin Bet confirman que Netanyahu buscó diseñar unas negociaciones para lograr una parálisis y ganar tiempo, sin lograr resultados tangibles", ha recalcado, al tiempo que ha pedido a Estados Unidos que "deje de culpar a Hamás por socavar los acuerdos" y que "apunte con el dedo a Netanyahu, que es directamente responsable del continuado sufrimiento de los prisioneros y sus familias", en referencia a los rehenes.

"Hacemos totalmente responsable al criminal Netanyahu y a su gobierno extremista de prolongar el sufrimiento de sus prisioneros y sus familias", ha dicho Hamás, que ha insistido en que "la única forma de liberar a los prisioneros es parar la agresión, volver a las negociaciones y volver a la aplicación del acuerdo, libre de maniobras políticas fallidas".

El comunicado ha sido publicado horas después de que la oficina de Netanyahu confirmara en un comunicado que "el Gobierno ha aprobado por unanimidad la propuesta" del mandatario de "finalizar el mandato" del director del Shin Bet, quien "concluirá sus funciones el 10 de abril o cuando se nombre un director permanente" del organismo de Inteligencia, "lo que ocurra primero".

Netanyahu ha justificado su propuesta al sostener que perdió la confianza en Bar después de los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha asegurado que, desde que le destituyó del equipo negociador para un alto el fuego en Gaza por otro alto funcionario del Shin Bet, "las filtraciones han disminuido drásticamente. Sin embargo, el acuerdo de alto el fuego, que incluyó un intercambio de rehenes por presos palestinos, se firmó en enero, semanas antes de que Netanyahu retirara a Bar del equipo negociador.

Por su parte, el jefe del Shin Bet ha sostenido que no existen "ejemplos concretos" que justifiquen su despido y que las acusaciones en su contra "no son más que una tapadera" con el objetivo de "obstaculizar la capacidad" de su oficina de "cumplir con sus funciones". En este sentido, ha aseverado que la decisión de Netanyahu de apartarle tanto a él como al jefe del Mossad, David Barnea, de las negociaciones de los rehenes "perjudicó al equipo y no avanzó en absoluto en la liberación".

Asimismo, Bar ha afirmado que trabajó "eficazmente" con el primer ministro para lograr el acuerdo, así como otras operaciones militares, y ha considerado que no tiene sentido la insistencia de que no hay confianza en ellos, "excepto si la verdadera intención" era "negociar sin llegar a un acuerdo" para un alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el 19 de enero y quedó roto el martes con la reactivación de la ofensiva militar por parte de Israel.