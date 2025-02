Hamás entrega a Israel los cuerpos de cuatro rehenes muertos en Gaza tras su secuestro el 7 de octubre de 2023

El grupo palestino reitera que todos ellos murieron en bombardeos israelíes y dice que "hubiera preferido que volvieran con vida"

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado este jueves a Israel, con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), los cuerpos de cuatro rehenes muertos en la Franja de Gaza tras ser secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el grupo y otras facciones palestinas.

Los cadáveres de Shiri Bibas, sus hijos Ariel y Kfir, y Oded Lifshitz, han sido entregados durante una ceremonia celebrada en Bani Suhaila, al este de Jan Yunis, en la que se han colocado cuatro ataúdes con una fotografía de cada uno de ellos, así como mensajes de propaganda.

Además, en el escenario levantado en el lugar para el acto ha sido colocado una pancarta de gran tamaño en la que el grupo acusa a Israel de estar detrás de la muerte de estas cuatro personas, así como municiones supuestamente usadas por el Ejército israelí en los ataques que habrían causado las muertes.

Tras ello, el Ejército israelí ha publicado un breve comunicado en el que ha resaltado que "según la información facilitada por Cruz Roja, los cuatro ataúdes con los rehenes fallecidos han sido entregados al organismo y están en camino hacia las fuerzas del Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza", donde siguen desplegadas en varios puntos.

Hamás ha afirmado en un comunicado que "la resistencia ha trabajado para respetar la santidad de los muertos y los sentimientos de las familias durante la ceremonia para la entrega de los cadáveres de los prisioneros, incluso después de que el Ejército de ocupación no respetara sus vidas cuando estaban vivos".

"Preservamos la vida de los prisioneros de la ocupación --en referencia a los cuatro secuestrados cuyos cadáveres han sido entregados--, les dimos lo que pudimos y les tratamos con humanidad, pero su Ejército los mató junto a sus captores", ha denunciado, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Así, ha reiterado sus acusaciones contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) por "matar a sus prisioneros al bombardear sus centros de detención", por lo que ha dicho que "el gobierno nazi de ocupación tiene toda la responsabilidad tras obstruir en repetidas ocasiones un acuerdo de intercambio".

Hamás, ha afirmado que el "criminal" primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "llora hoy sobre los cadáveres de los prisioneros que le han sido entregados en cadáveres, en un flagrante intento de evadir su responsabilidad en su muerte frente a su audiencia".

En este sentido, ha incidido en que el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, "hizo todo lo que pudo para proteger a los prisioneros" y ha agregado que "los bárbaros y continuados bombardeos por parte de la ocupación evitaron que hayan podido rescatar con vida a todos los prisioneros".

"A las familias Bibas y Lifshitz: Hubiéramos preferido que sus hijos volvieran con vida, pero vuestro Ejército y los líderes de vuestro Gobierno eligieron matarlos en lugar de lograr su vuelta. Junto a ellos, mataron a 17.881 niños palestinos con sus criminales bombardeos contra la Franja de Gaza", ha zanjado el grupo.

CRÍTICAS DE LA FAMILIA BIBAS TRAS LA PUBLICACIÓN DE SUS NOMBRES

La oficina de Netanyahu confirmó el miércoles que había recibido la lista con los nombres de los rehenes cuyos cuerpos serían entregados este jueves y confirmó sus identidades. "En estos momentos difíciles, nuestros corazones están con las familias de luto", manifestó.

Poco después, la familia Bibas afirmó que no había dado su permiso para que sus nombres fueran publicados, tras lo que la oficina de Netanyahu acusó del error al Ejército, que se disculpó por lo que describió como "un error de buena fe", según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

Hamás anunció el martes que entregaría los cuerpos de Shiri Bibas y sus dos hijos, de cuatro años y nueve meses en el momento del secuestro. Oded Lifshitz, de 83 años, estuvo en manos de Yihad Islámica. Su esposa, Yocheved, también secuestrada el 7 de octubre de 2023, fue liberada durante la tregua pactada en noviembre de ese año.

El grupo islamista anunció en noviembre de 2023 que Shiri, Ariel y Kfir Bibas habían muerto en un bombardeo israelí contra Gaza en el marco de la ofensiva y publicó un vídeo de Yarden Bibas --marido de Shiri y padre de los niños--, entonces retenido y liberado el 1 de febrero en el marco del acuerdo de alto el fuego, culpando a Netanyahu de sus muertes, tras lo que el Ejército israelí habló de una campaña de "terror psicológico".

De hecho, las autoridades israelíes rechazaron confirmar que estas tres personas hayan fallecido y, de hecho, pidieron en varias ocasiones al grupo islamista palestina que confirme si están con vida, de cara a su posible liberación. El anuncio del martes de Hamás y la entrega de sus cuerpos confirma las afirmaciones del grupo sobre su muerte bajo cautiverio, a la espera de que las autopsias determinen las causas.

NUEVAS LIBERACIONES EL SÁBADO

La entrega de los cadáveres tiene lugar dos días antes de que Hamás libere a otros seis rehenes que siguen con vida, identificados como Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert, Avera Mengistu, y Hisham al Sayed, tras lo que Israel procederá a una nueva tanda de excarcelaciones de palestinos.

Mengistu, un etíope-israelí, y Al Sayed, un beduino israelí, fueron secuestrados en 2014 y 2015, respectivamente, después de entrar en la Franja por su propio pie, tras lo que fueron detenidos y puestos bajo custodia de Hamás. De esta forma, ambos llevan alrededor de una década retenidos en el enclave palestino.

Hamás afirmó que los seis son los únicos de la lista de 33 pactada para la primera fase del alto el fuego en Gaza, en vigor desde el 19 de enero, que siguen sin vida. Los otros rehenes de la lista son Itzik Elgarat, Shlomo Mantzur, Ohad Yahalomi y Tsahi Idan, si bien las autoridades de Israel sólo han confirmado oficialmente la muerte de Mantzur.

El proceso tiene lugar además en un momento en el que el Gobierno de Israel y Hamás deberían acometer las negociaciones para la segunda fase del alto el fuego, que en teoría incluye un alto el fuego permanente, si bien por ahora no han arrancado los contactos, en medio de las crecientes críticas por parte de aliados ultraderechistas y ultraortodoxos de Netanyahu a la opción de seguir adelante con las conversaciones.

Así, diversos aliados del primer ministro han hecho llamamientos durante los últimos días a favor de romper las negociaciones y retomar la ofensiva militar contra Gaza, si bien Qatar, uno de los mediadores, afirmó el martes que existe una "atmósfera positiva" de cara al inicio de esta nueva tanda de negociaciones.

Por otra parte, el futuro del enclave tras el conflicto es igualmente objeto de intensas discusiones, especialmente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara un desplazamiento forzoso de población palestina a países de la región e incluso pusiera sobre la mesa que Washington controle el territorio, algo rechazado ya por la Autoridad Palestina, Hamás, otras facciones palestinas y la mayoría de la comunidad internacional.

