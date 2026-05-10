TENERIFE, May 10, 2026 -- Evacuation preparations are underway for the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius at the Port of Granadilla on the island of Tenerife in Spain, May 10, 2026. Spanish authorities launched an operation on Sunday to evacuate and t - Europa Press/Contacto/Cheng Min

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, ha trasladado en redes sociales su agradecimiento a las autoridades españolas, comenzando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el operativo organizado en torno al crucero MV Hondius, escenario de un brote de hantavirus.

El crucero, de bandera neerlandesa, permanece fondeado desde las 06.30 horas de hoy en el puerto de Granadilla (Tenerife), donde se ha activado un protocolo de evaluación epidemiológica, aislamiento y eventual repatriación de pasajeros y tripulación.

El primer ministro Jetten ha explicado en su mensaje que "los pasajeros y la tripulación están siendo sometidos a controles médicos a bordo del barco para poder continuar su viaje de forma segura" y asegurado que "la salud pública es la prioridad absoluta".

Jetten ha aprovechado para trasladar su "más sincero agradecimiento a las autoridades españolas" y al presidente del Gobierno "por haber hecho esto posible" y, en términos generales, por la "constructiva colaboración" entre ambos países "en los últimos días".

El crucero repostará combustible y cargará los suministros necesarios este lunes por la mañana en el puerto de Granadilla y, una vez que todos los pasajeros y tripulantes hayan desembarcado, el buque se dirigirá al puerto de Róterdam (Países Bajos), según ha confirmado la naviera Oceanwide Expeditions en un comunicado.

SÁNCHEZ: "CONTINUAREMOS TRABAJANDO DE MANERA COORDINADA"

Por su parte, Sánchez ha agradecido a Jetten su mensaje y ha recordado que ha sido "una operación a gran escala que ha involucrado a numerosos actores", incluido Países Bajos, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Continuaremos trabajando de manera coordinada y colaborativa para garantizar la salud pública y la seguridad de nuestros ciudadanos", ha agregado en un mensaje en la red social 'X'.