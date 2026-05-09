Hantavirus.- El director de la OMS elogia la "solidaridad" de Tenerife: "Esto no es otro covid, el riesgo es bajo"

Archivo - FILED - 16 October 2022, Berlin: Director-General of the World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus speaks at the opening ceremony of the 14th World Health Summit. Photo: Carsten Koall/dpa - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado a la ciudadanía de Tenerife que la crisis sanitaria del buque MV Hondius, que llegará este domingo a la isla, "no es otro Covid-19" y ha subrayado que "el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo".

En una carta pública dirigida directamente a los habitantes de la isla, Tedros ha elogiado la respuesta de Tenerife como un acto de "dignidad, solidaridad y compasión", y ha explicado que estará en la isla para supervisar personalmente este domingo la operación de desembarco y repatriación de los pasajeros.

El máximo responsable de la OMS ha reconocido que comprende las inquietudes de la población: "Sé que cuando escuchan la palabra brote o epidemia y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo". Sin embargo, ha insistido en que la situación no es equiparable a la pandemia de 2020 y ha pedido a los tinerfeños que confíen en los preparativos diseñados por las autoridades españolas.

En ese sentido, ha precisado que actualmente no hay pasajeros con síntomas a bordo, que un experto de la OMS se encuentra ya en el buque y que los suministros médicos están disponibles.

"LA MEJOR INMUNIDAD QUE TENEMOS ES LA SOLIDARIDAD"

En la carta, publicada en la red social X a través de la cuenta oficial de Tedros, el máximo responsable de la OMS reconoce expresamente no tener costumbre de dirigirse a la ciudadanía de una sola comunidad.

"No es habitual que escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy siento que no solo es apropiado, sino necesario", ha escrito, antes continuar con una apelación a la calma y a la confianza en las medidas adoptadas: "Los virus no entienden de política ni respetan fronteras. La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad".

Tedros ha detallado el protocolo previsto para el desembarco: los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y repatriados directamente a sus países de origen sin contacto con la población local.

El director general ha explicado que la elección de Tenerife como puerto de acogida respondió al Reglamento Sanitario Internacional, el marco jurídicamente vinculante que obliga a identificar el puerto más cercano con capacidad médica suficiente, y que la isla "cumplió ese criterio" mientras España "lo honró".

AGRADECIMIENTO A SÁNCHEZ

El director general ha agradecido personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la decisión de acoger el barco, calificándola de "acto de solidaridad y deber moral".

Ha subrayado que a bordo viajan casi 150 personas de 23 países "que llevan semanas en el mar, algunas de luto, todas asustadas, todas deseando regresar a casa", y ha destacado también la "colaboración ejemplar" del capitán del buque, Jan Dobrogowski, la tripulación y la empresa operadora.

Tedros ha añadido que su visita a la isla servirá para "estar junto a los trabajadores sanitarios, el personal portuario y los funcionarios" que están llevando a cabo la operación.

"Por favor, cuídense ustedes y cuídense los unos a los otros. Confíen en los preparativos que se han llevado a cabo. Y sepan que la OMS está con ustedes, y con cada persona en ese barco, en cada paso del camino", concluye el máximo responsable de la OMS.