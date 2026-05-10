El embajador de Países Bajos dice que sus compatriotas están "bien" y desean salir "lo antes posible"

El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para comenzar las operaciones de - Ubay Rodríguez - Europa Press

GRANADILLA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)

El embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp, ha afirmado este domingo que los ciudadanos neerlandeses que se encuentran a bordo del MV Hondius, fondeado en el puerto de Granadilla (Tenerife), se encuentran "bien" y quieren salir "lo antes posible".

En declaraciones a los periodistas desde el propio puerto industrial, ha indicado que ha hablado con algunos nacionales y con el propio "líder" de la expedición, y que la "atmósfera es buena", al tiempo que ha confirmado que cuando finalice el operativo este lunes, a las 19.00 horas, el barco se desplazará hasta Países Bajos con parte de la tripulación y se va a "desinfectar allí".

El representante neerlandés ha apuntado que esa es la "responsabilidad concreta" que tiene su Gobierno en este dispositivo, subrayando, asimismo, que están con el "pueblo canario" ante esta coyuntura y que "no hay riesgo" para la población porque "no hay (casos) sintomáticos".

Ha confirmado también que el primer avión fletado por Países Bajos ya se encuentra en el aeropuerto Tenerife Sur y detallado que cuando llegue a Eindhoven los pasajeros tendrán que estar en cuarentena seis semanas.