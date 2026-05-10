La ministra de Sanidad, Mónica García (c) en el puesto de mando mientras el crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero M - Europa Press Canarias - Europa Press

GRANADILLA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)

Los ministros españoles de Sanidad, Mónica García; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han resaltado que el mecanismo de desembarco de los pasajeros del 'MV Hondius' en Tenerife está funcionando "con toda normalidad".

Así se ha puesto este domingo de manifiesto durante una comparecencia en el Puerto de Granadilla, en Tenerife, tras el despegue del avión preparado por el Gobierno rumbo a Madrid con los catorce españoles del crucero, que fueron los primeros en desembarcar.

Tras los españoles, han sido los franceses los siguientes en desembarcar y a la 12.00 hora local (13.00 hora peninsular) ya estaban en el aeropuerto, mientras que durante la jornada les seguirán los nacionales de Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y Estados Unidos.

Al respecto, la ministra de Sanidad ha hecho especial hincapié en que "el mecanismo está funcionando con toda normalidad y con todas las medidas de seguridad".