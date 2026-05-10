Hantavirus.- Francia confirma que uno de los repatriados del 'MV Hondius' presenta "síntomas" de hantavirus

TENERIFE, May 10, 2026 -- This photo taken on May 10, 2026 shows the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius at the Port of Granadilla on the island of Tenerife in Spain. Spanish authorities launched an operation on Sunday to evacuate and transfer all pass - Europa Press/Contacto/Meng Dingbo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha anunciado este domingo que uno de los cinco de los franceses repatriados desde el crucero 'MV Hondius', escenario de un brote de hantavirus, ha desarrollado "síntomas" durante el viaje de retorno desde España.

"Cinco de nuestros compatriotas que viajaban en el 'MV Hondius', origen del brote de hantavirus, han sido repatriados a Francia. Uno de ellos desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación", ha anunciado el primer ministro en redes sociales.

Lecornu ha añadido que los cinco pasajeros "han sido puestos inmediatamente en estricto aislamiento hasta nuevo aviso". Todos ellos "están recibiendo atención médica y se les realizarán pruebas y una evaluación de salud".

El primer ministro, además, ha anunciado que esta noche emitirá un decreto para poner en práctica "las medidas de aislamiento adecuadas para los contactos cercanos y para proteger a la población en general".

La ministra de Salud, Stéphanie Rist, se dirigirá a la población esta noche para explicar los pasos a seguir, ha concluido el mensaje de Lecornu.