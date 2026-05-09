Hantavirus.- Sánchez analiza con el director de la OMS la llegada del MV Hondius a Tenerife

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para analizar la llegada del crucero 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus - BORJA PUIG DE LA BELLACASA - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este sábado en la Moncloa con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para analizar la llegada del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla de Tenerife.

El encuentro entre el jefe del Ejecutivo y el director de la OMS se ha producido antes de que Adhanom parta a Tenerife y supervise la llegada del crucero a la isla junto a la ministra de Sanidad y los ministros de Interior y Política Territorial, Mónica García, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, respectivamente.

La delegación realizará el seguimiento en directo desde el Puesto de mando habilitado con el objetivo de "garantizar la coordinación entre administraciones", así como el "control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuestas previstos", según ha informado el Ministerio de Sanidad.

"NO ES OTRO COVID-19"

Precisamente el director general de la OMS ha remitido una carta pública dirigida a la ciudadanía de Tenerife para asegurar que la crisis sanitaria del buque "no es otro Covid-19" y que el "riesgo para la salud pública sigue siendo bajo".

En esa misiva dirigida directamente a los habitantes de la isla, Tedros ha elogiado la respuesta de Tenerife como un acto de "dignidad, solidaridad y compasión", y ha explicado que estará en la isla para supervisar personalmente este domingo la operación de desembarco y repatriación de los pasajeros.

Además ha agradecido personalmente a Sánchez, la decisión de acoger el barco, calificándola de "acto de solidaridad y deber moral".

El crucero llegará a Tenerife entre las 4.00 y las 6.00 horas del domingo, hora canaria, una más en España peninsular, y según la ministra de Sanidad, Mónica García, se espera que los pasajeros españoles y el epidemiólogo representante de la OMS de África a bordo del crucero sean los primeros en desembarcar.