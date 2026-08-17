Herida una mujer tras escaparse un toro en el encierro de Cantalejo (Segovia), embestirla y golpearse la cabeza

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

CUÉLLAR (SEGOVIA), 17 (EUROPA PRESS)

Una mujer de unos 55 años ha resultado herida tras escaparse un toro en el encierro de Cuéllar (Segovia), embestirla y caer golpeándose la cabeza, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 10.28 horas, cuando se ha informado de que en la plaza España de Cantalejo (Segovia) un toro se había escapado por una talanquera y había embestido a una mujer de unos 55 años que había caído hacia atrás golpeándose la cabeza.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil y a Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado hasta la localidad segoviana.