Herido un alicantino de 22 años tras caerse en una vía ferrata en Peñarrubia (Cantabria)

Imagen del hombre de 22 años accidentado en una vía ferrata en Peñarrubia (Cantabria). - CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS 112 DE CANTABRIA

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de Alicante de 22 años ha resultado herido tras caerse en una vía ferrata en Peñarrubia (Cantabria), según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria a través de su perfil en la red social X.

El herido iba acompañado de una mujer --también de Alicante-- y se precipitó por la vía tras salirse del camino, lo cual le provocó lesiones en un brazo y sangrado por la nariz.

Los bomberos se desplazaron hasta el lugar, estabilizaron al herido y lo portearon en camilla hasta una zona en la que una ambulancia lo trasladó al centro de salud de Potes.