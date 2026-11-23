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MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El narcotraficante colombiano conocido como 'El Coletas' ha resultado herido de carácter crítico tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba este lunes en el interior de un garaje en el barrio madrileño de Valdebebas.

La víctima, de 53 años, tiene antecedentes por servir de enlace entre narcos colombianos y gallegos, según ha adelantado el diario 'ABC' y han confirmado fuentes de la investigación consultadas por Europa Press.

Los hechos se han producido pasado el mediodía, sobre las 12.30 horas, cuando la Policía Nacional ha recibido un aviso por la presencia de una persona gravemente herida en un aparcamiento de la avenida José Antonio Corrales. Se trata de un garaje que da servicio a todo el edificio, donde se encuentra tanto un gimnasio de la cadena Nine Fitness como un complejo residencial.

Allí han encontrado tendida en el suelo a la víctima, y en las inmediaciones se han encontrado dos armas de fuego. La Policía Científica y Judicial se ha hecho cargo de la investigación y busca al posible autor o autores, que han huido del lugar.

Por su parte, sanitarios de Samur-Protección Civil han acudido al lugar de los hechos para atender a la víctima, a la que han estabilizado y trasladado en estado crítico al un hospital madrileño, según ha informado Emergencias Madrid.